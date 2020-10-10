Раст уверенно выиграл первую гонку DTM в Золдере

Рене Раст, управляющий автомобилем Audi, уверенно выиграл первую гонку этапа DTM, который в эти выходные проходит на трассе в бельгийском Золдере. Гонщик команды Phoenix стартовал с поул-позиции и на протяжении всего заезда не имел серьезных соперников в борьбе за победу.

В начале гонки бросить вызов лидеру попытался еще один гонщик Audi, голландец Робин Фрейнс – но сначала Раст сумел за первые 15 кругов оторваться от соперника на 5 секунд, а потом голландца притормозила необходимость вести борьбу с рано остановившимся Тимо Глоком на BMW. В результате Раст одержал победу с отрывом почти в 20 секунд от Фрейнса.

Лидер чемпионата Нико Мюллер после не самой удачной квалификации стартовал только с 8-й позиции и после насыщенной гонки (по ходу которой опережал соперников и на трассе, и на пит-стопах) финишировал 3-м. Отрыв швейцарца от преследователей – Фрейнса и Раста – сократился до 14-ти и 34-х очков соответственно.

Результаты гонки