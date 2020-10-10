Раст уверенно выиграл первую гонку DTM в Золдере
Нико Мюллер после неудачной квалификации смог минимизировать потери – но его отрыв от соперников в общем зачете сократился
Рене Раст, управляющий автомобилем Audi, уверенно выиграл первую гонку этапа DTM, который в эти выходные проходит на трассе в бельгийском Золдере. Гонщик команды Phoenix стартовал с поул-позиции и на протяжении всего заезда не имел серьезных соперников в борьбе за победу.
В начале гонки бросить вызов лидеру попытался еще один гонщик Audi, голландец Робин Фрейнс – но сначала Раст сумел за первые 15 кругов оторваться от соперника на 5 секунд, а потом голландца притормозила необходимость вести борьбу с рано остановившимся Тимо Глоком на BMW. В результате Раст одержал победу с отрывом почти в 20 секунд от Фрейнса.
Лидер чемпионата Нико Мюллер после не самой удачной квалификации стартовал только с 8-й позиции и после насыщенной гонки (по ходу которой опережал соперников и на трассе, и на пит-стопах) финишировал 3-м. Отрыв швейцарца от преследователей – Фрейнса и Раста – сократился до 14-ти и 34-х очков соответственно.
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Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Машина
|Отрыв
|Отставание
|1
|Рене Раст
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|2
|Робин Фрейнс
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|18.800
|18.800
|3
|Нико Мюллер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|25.500
|6.700
|4
|Тимо Глок
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|38.500
|13.000
|5
|Харрисон Ньюи
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|39.000
|0.500
|6
|Шелдон ван дер Линде
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|43.600
|4.600
|7
|Фердинанд Габсбург
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|44.900
|1.300
|8
|Майк Роккенфеллер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|45.400
|0.500
|9
|Филипп Энг
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|48.400
|3.000
|10
|Лоик Дюваль
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'03.700
|15.300
|11
|Джонатан Абердин
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'05.200
|1.500
|12
|Лукас Ауэр
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1'06.200
|1.000
|13
|Фабио Шерер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|1'12.100
|5.900
|14
|Роберт Кубица
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|15
|Марко Виттман
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|18
|Джейми Грин
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|DTM
|Этап
|Золдер
|Автор
|Кирилл Качнов