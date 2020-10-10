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DTM / Золдер / Отчет о гонке

Раст уверенно выиграл первую гонку DTM в Золдере

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Раст уверенно выиграл первую гонку DTM в Золдере
Автор:
, Главный редактор

Нико Мюллер после неудачной квалификации смог минимизировать потери – но его отрыв от соперников в общем зачете сократился

Рене Раст, управляющий автомобилем Audi, уверенно выиграл первую гонку этапа DTM, который в эти выходные проходит на трассе в бельгийском Золдере. Гонщик команды Phoenix стартовал с поул-позиции и на протяжении всего заезда не имел серьезных соперников в борьбе за победу.

В начале гонки бросить вызов лидеру попытался еще один гонщик Audi, голландец Робин Фрейнс – но сначала Раст сумел за первые 15 кругов оторваться от соперника на 5 секунд, а потом голландца притормозила необходимость вести борьбу с рано остановившимся Тимо Глоком на BMW. В результате Раст одержал победу с отрывом почти в 20 секунд от Фрейнса.

Лидер чемпионата Нико Мюллер после не самой удачной квалификации стартовал только с 8-й позиции и после насыщенной гонки (по ходу которой опережал соперников и на трассе, и на пит-стопах) финишировал 3-м. Отрыв швейцарца от преследователей – Фрейнса и Раста – сократился до 14-ти и 34-х очков соответственно.

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Машина Отрыв Отставание
1 Germany Рене Раст Audi RS5 Turbo DTM 2020    
2 Netherlands Робин Фрейнс Audi RS5 Turbo DTM 2020 18.800 18.800
3 Switzerland Нико Мюллер Audi RS5 Turbo DTM 2020 25.500 6.700
4 Germany Тимо Глок BMW M4 Turbo DTM 2020 38.500 13.000
5 United Kingdom Харрисон Ньюи Audi RS5 Turbo DTM 2020 39.000 0.500
6 South Africa Шелдон ван дер Линде BMW M4 Turbo DTM 2020 43.600 4.600
7 Austria Фердинанд Габсбург Audi RS5 Turbo DTM 2020 44.900 1.300
8 Germany Майк Роккенфеллер Audi RS5 Turbo DTM 2020 45.400 0.500
9 Austria Филипп Энг BMW M4 Turbo DTM 2020 48.400 3.000
10 France Лоик Дюваль Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'03.700 15.300
11 South Africa Джонатан Абердин BMW M4 Turbo DTM 2020 1'05.200 1.500
12 Austria Лукас Ауэр BMW M4 Turbo DTM 2020 1'06.200 1.000
13 Switzerland Фабио Шерер Audi RS5 Turbo DTM 2020 1'12.100 5.900
14 Poland Роберт Кубица BMW M4 Turbo DTM 2020    
15 Germany Марко Виттман BMW M4 Turbo DTM 2020    
18 United Kingdom Джейми Грин Audi RS5 Turbo DTM 2020    
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Об этой статье

Серия DTM
Этап Золдер
Автор Кирилл Качнов

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