Раст стал чемпионом DTM, выиграв последнюю гонку

Гонщик Audi Рене Раст стал чемпионом DTM. Он стартовал с первого места в последней гонке сезона на этапе в Хоккенхайме и сохранил позицию до финиша. Эта победа стала для Раста седьмой в сезоне.

В итоговой таблице чемпионата Раст на 23 очка опередил ближайшего конкурента Нико Мюллера. Тот сохранял шансы на титул до последней гонки, где стартовав четвертым смог прорваться на вторую позицию, однако Расту на финише уступил более десяти секунд.

Тройку в гонке замкнул Джейми Грин, а в чемпионате эта позиция досталась Робину Фрейнсу.

В командном зачете победу заранее себе обеспечила Audi Sport ABT Schaeffler. По итогам сезона она на 158 очков опередила Audi Sport Team Rosberg.