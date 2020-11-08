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DTM / Хоккенхаймринг / Отчет о гонке

Раст стал чемпионом DTM, выиграв последнюю гонку

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Раст стал чемпионом DTM, выиграв последнюю гонку
Автор:
, редактор

Мюллер преследовал Рене до финиша последней гонки, но уступил и в этом заезде, и в чемпионате

Гонщик Audi Рене Раст стал чемпионом DTM. Он стартовал с первого места в последней гонке сезона на этапе в Хоккенхайме и сохранил позицию до финиша. Эта победа стала для Раста седьмой в сезоне. 

В итоговой таблице чемпионата Раст на 23 очка опередил ближайшего конкурента Нико Мюллера. Тот сохранял шансы на титул до последней гонки, где стартовав четвертым смог прорваться на вторую позицию, однако Расту на финише уступил более десяти секунд. 

Тройку в гонке замкнул Джейми Грин, а в чемпионате эта позиция досталась Робину Фрейнсу.

В командном зачете победу заранее себе обеспечила Audi Sport ABT Schaeffler. По итогам сезона она на 158 очков опередила Audi Sport Team Rosberg.

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание Очки
1 Germany Рене Раст 37 57'49.271     25
2 Switzerland Нико Мюллер 37 57'59.470 10.199 10.199 18
3 United Kingdom Джейми Грин 37 58'02.680 13.409 3.210 15
4 Germany Майк Роккенфеллер 37 58'05.919 16.648 3.239 12
5 Netherlands Робин Фрейнс 37 58'07.158 17.887 1.239 10
6 France Лоик Дюваль 37 58'15.339 26.068 8.181 8
7 South Africa Джонатан Абердин 37 58'21.944 32.673 6.605 6
8 Germany Тимо Глок 37 58'29.722 40.451 7.778 4
9 South Africa Шелдон ван дер Линде 37 58'30.245 40.974 0.523 2
10 Austria Филипп Энг 37 58'32.515 43.244 2.270 1
11 Germany Марко Виттман 37 58'37.747 48.476 5.232  
12 Switzerland Фабио Шерер 37 58'42.298 53.027 4.551  
13 United Kingdom Харрисон Ньюи 37 58'45.784 56.513 3.486  
14 Austria Фердинанд Габсбург 37 58'54.366 1'05.095 8.582  
15 Poland Роберт Кубица 37 59'05.224 1'15.953 10.858  
16 Austria Лукас Ауэр 36 57'52.200 1 Lap 1 Lap  
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Об этой статье

Серия DTM
Этап Хоккенхаймринг
Пилоты Рене Раст
Автор Иван Матушкин

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