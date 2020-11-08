Раст стал чемпионом DTM, выиграв последнюю гонку
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Мюллер преследовал Рене до финиша последней гонки, но уступил и в этом заезде, и в чемпионате
Гонщик Audi Рене Раст стал чемпионом DTM. Он стартовал с первого места в последней гонке сезона на этапе в Хоккенхайме и сохранил позицию до финиша. Эта победа стала для Раста седьмой в сезоне.
В итоговой таблице чемпионата Раст на 23 очка опередил ближайшего конкурента Нико Мюллера. Тот сохранял шансы на титул до последней гонки, где стартовав четвертым смог прорваться на вторую позицию, однако Расту на финише уступил более десяти секунд.
Тройку в гонке замкнул Джейми Грин, а в чемпионате эта позиция досталась Робину Фрейнсу.
В командном зачете победу заранее себе обеспечила Audi Sport ABT Schaeffler. По итогам сезона она на 158 очков опередила Audi Sport Team Rosberg.
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Рене Раст
|37
|57'49.271
|25
|2
|Нико Мюллер
|37
|57'59.470
|10.199
|10.199
|18
|3
|Джейми Грин
|37
|58'02.680
|13.409
|3.210
|15
|4
|Майк Роккенфеллер
|37
|58'05.919
|16.648
|3.239
|12
|5
|Робин Фрейнс
|37
|58'07.158
|17.887
|1.239
|10
|6
|Лоик Дюваль
|37
|58'15.339
|26.068
|8.181
|8
|7
|Джонатан Абердин
|37
|58'21.944
|32.673
|6.605
|6
|8
|Тимо Глок
|37
|58'29.722
|40.451
|7.778
|4
|9
|Шелдон ван дер Линде
|37
|58'30.245
|40.974
|0.523
|2
|10
|Филипп Энг
|37
|58'32.515
|43.244
|2.270
|1
|11
|Марко Виттман
|37
|58'37.747
|48.476
|5.232
|12
|Фабио Шерер
|37
|58'42.298
|53.027
|4.551
|13
|Харрисон Ньюи
|37
|58'45.784
|56.513
|3.486
|14
|Фердинанд Габсбург
|37
|58'54.366
|1'05.095
|8.582
|15
|Роберт Кубица
|37
|59'05.224
|1'15.953
|10.858
|16
|Лукас Ауэр
|36
|57'52.200
|1 Lap
|1 Lap
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Этап
|Хоккенхаймринг
|Пилоты
|Рене Раст
|Автор
|Иван Матушкин
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Раст стал чемпионом DTM, выиграв последнюю гонку
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