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DTM Новости

Раст объявил о переходе в BMW

Спустя несколько дней после расставания с Audi немецкий пилот объявил о том, чем будет заниматься дальше

Рахит Тукрал
Автор:
, Репортер, Индия
Раст объявил о переходе в BMW
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Рене Раст на протяжении 12 лет оставался заводским пилотом Audi, выиграв с этой маркой множество гонок и титулов. Однако на прошлой неделе стало известно, что это сотрудничество подошло к концу. 

В понедельник эта история получила логическое развитие: 35-летний гонщик официально присоединился к BMW. Точные детали его программы пока неизвестны, но известно, что Рене будет пилотировать несколько разных машин. 

Главной программой для него наверняка станут выступления на спортпрототипе M Hybrid V8 в американской серии IMSA, но также явно не обойдется без работы над новой  M4 GT3, дебют которой намечен на 2024 год.  

«После множества успешных лет с Audi я рад принять новый вызов, – объяснил Раст. – Я уже довольно долго следил за тем, что делают в BMW M Motorsport. Моя гоночная карьера начиналась в Формуле BMWб и воссоединение с этой маркой после 20-летнего перерыва выглядит для меня отличной историей и логичным шагом».

Тесты BMW M Hybrid V8

Тесты BMW M Hybrid V8

Фото: BMW AG

Ранее Раст заключил контракт с Audi до конца 2023 года, но компания заморозила – а по сути отменила – программу создания машины LMDh для гонок WEC и IMSA.

Очень вероятно, что опыт Рене понадобился BMW именно для программы в марафонских гонках, которая с 2024 года расширится и на чемпионат мира WEC в партнерстве с командой WRT, за которую немец выступает с 2013 года в самых разных гонках. 

Помимо этого, слухи прочат Расту возвращение в Формулу Е, где гонщик присоединится с будущего сезона к дебютантам из McLaren.

В нынешнем сезоне DTM трехкратный чемпион этой серии занимает на экваторе сезона третье место в общем зачете.

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