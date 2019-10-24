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DTM / Новость

R-Motorsport отказалась сотрудничать с мотористами из HWA

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R-Motorsport отказалась сотрудничать с мотористами из HWA
Автор:
, Featured writer
24 окт. 2019 г., 12:57

Команда R-Motorsport, выступающая в DTM на Aston Martin, подтвердила, что будет искать нового поставщика двигателей после дебютного сезона.

Дебютный сезон «кузовной» серии для R-Motorsport сложился далеко не лучшим образом. Все четыре машины Aston Martin, построенные в кратчайшие сроки (всего за 90 дней), страдали от нехватки мощности и ненадежности моторов, а гонщики попадали в десятку быстрейших достаточно редко. Лучшим результатом стал финиш Джейка Денниса на шестом месте в Золдере. 

Еще на финале сезона в Хоккенхайме ходили слухи, что R-Motorsport ищет себе нового поставщика моторов. Теперь стало известно об окончательном разрыве сотрудничества с HWA, хотя немцы планировали продолжить поставлять двигатели R-Motorsport и в 2020-м.

«К сожалению, мы не смогли прийти к какому-либо консенсусу в вопросе дальнейшего сотрудничества с HWA AG в DTM, так что единственный вариант для нас сейчас – прекратить партнерство и сосредоточиться на будущем – сказал Motorsport.com руководитель R-Motorsport Флориан Камельгер. – Несмотря на это, мы по-прежнему планируем продолжать участие в DTM, и совместно с Aston Martin пересмотрим свои ориентиры в 2020 году в условиях изменившихся обстоятельств».

Босс Aston Martin Энди Палмер также подтвердил, что производитель останется в DTM в 2020 году. 

R-Motorsport пропустит совместные гонки DTM и Super GT в ноябре, чтобы сосредоточиться на разработке своих автомобилей к следующему сезону. Как стало известно Motorsport.com, компания уже продала все свои машины, которые использовала в сезоне-2019, неназванному покупателю из Китая, поэтому вряд ли примет участие в тестах новичков в конце года.

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Об этой статье

Серия DTM
Команды HWA AG , R-Motorsport
Автор Том Эррингтон

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