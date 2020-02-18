Программа Audi в DTM оказалась под угрозой из-за Формулы Е

В течение ближайших месяцев совет директоров компании из Ингольштадта должен дать ответ на вопрос, продолжит ли марка выступления в DTM после завершения нынешнего сезона.

Главная опасность в том, что менеджеры могут посчитать расходы на Формулу Е и DTM слишком значительными и решат сократить одну из программ. В этом случае у «кузовных» гонок практически нет шансов в соперничестве с высокотехнологичной электроформулой.

Директор по маркетингу и продажам Audi Хильдегард Вортман, имеющий большое влияние на совет директоров, является сторонником Формулы Е, где бренд представлен с самого первого сезона 2014-2015 годов. Кроме того, для родственного концерна VW программа развития электромобилей вообще установлена в качестве приоритетной. Оба концерна уже покинули чемпионат WTCR.

С 1 апреля пост сопредседателя совета директоров по менеджменту перейдет от Брама Шота у Маркусу Дюзману, бывшему главе отдела разработок команды Ф1 BMW Sauber. Он тоже поддерживает программу в Формуле Е.

Наконец, с 1 июля все гоночные программы «Четырех колец», включая и DTM, передадут из исследовательского отдела самой компании в ведение Audi Sport GmbH. Ранее вопросы исследований курировал Ханс-Йоахим Ротенпилер – один из немногих, кто поддерживал выступления в DTM, – но теперь он будет иметь куда меньшее влияние на этот вопрос.

У Audi Sport GmbH, которая базируется в Нойбурге, есть два руководителя, но их влияние в совете директоров куда ниже.

На просьбу прокомментировать ситуацию для Motorsport.com представитель марки заявил: «Наши гоночные программы обычно определяются осенью предыдущего года. На 2020-й это Формула Е и DTM.

Как и прежде, мы не комментируем состояние дел, а лишь анонсируем принятые решения. Однако это может потребовать какого-то времени».

В предстоящем сезоне «кузовной» серии Audi выставит восемь автомобилей. Всего после ухода Aston Martin в серии осталось 15 участников. Новый чемпионат стартует в последний уик-энд апреля в бельгийском Зольдере.