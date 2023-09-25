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DTM / Шпильберг Отчет о гонке

Предпоследний этап DTM привел к смене лидера общего зачета

Побед на трассе в Шпильберге добились Кельвин ван дер Линде на Audi и Рене Раст на BMW, а таблицу в преддверии финала возглавил гонщик Porsche Томас Прайнинг

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Томас Прайнинг, Manthey EMA Porsche 911 GT3-R

В минувшие выходные участники DTM проводили седьмой этап сезона. В субботней гонке, которая стартовала на сырой трассе, поначалу лидировал впервые стартовавший с поула Лаурин Хайнрих. Однако по ходу пит-стопов Porsche 21-летнего немца оставил позади Кельвин ван дер Линде.

Гонщик из ЮАР не поднимался на вершину подиума без малого два года, но смог прервать эту серию и финишировал раньше всех. Хайнрих остался вторым, а замкнул призовую тройку Рикардо Феллер, переигравший в отчаянной дуэли трехкратного чемпиона серии Рене Раста. 

Раст смог взять реванш днем позже. За рулем BMW он стартовал с поула и никому не дал усомниться в своем превосходстве. Это уже 26-я победа в карьере немца – но первая, которую он одержал не на Audi. 

Призерами в воскресенье стали еще один гонщик «Баварских моторов» Шелдон ван дер Линде и Томас Прайнинг на Porsche (на верхнем фото). Именно он возглавил после домашнего уик-энда общий зачет DTM, так как прежний лидер Мирко Бортолотти в этот раз ни разу не финишировал в восьмерке сильнейших. 

Сезон немецкого первенства GT3 финиширует 22 октября в Хоккенхайме. 

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