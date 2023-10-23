Финальный этап DTM принес титулы Porsche и Прайнингу
Австрийский гонщик дважды стал сильнейшим в Хоккенхайме, что гарантировало ему звание чемпиона 2023 года
В минувшие выходные участники DTM проводили восьмой и заключительный уик-энд 2023 года. До начала уик-энда Томас Прайнинг, выступающий на Porsche, на десять очков опережал лидера Lamborghini Мирко Бортолотти.
Но уже в первой квалификации стало ясно, кому на этот раз благосклонна Фортуна. Прайнинг завоевал поул и получил три бонусных балла, а у Бортолотти сняли лучшее время за нарушение пределов трассы в первом повороте, и на решетке он оказался только седьмым.
Мирко отчаянно сражался с соперниками по ходу всего часа первой гонки, но финишировать смог только пятым. А вот его соперник комфортно приехал первым, что в сочетании со вторым результатом еще одного гонщика Porschе Денниса Олсела сделало немецкую марку чемпионом 2023 года.
Днем позже Бортолотти требовалось маленькое чудо, чтобы завоевать титул. Началось все в квалификации, где судьбу их дуэли с Прайнингом решили неуловимые 0,006 секунды. Еще три бонусных очка досрочно сделали последнего новым чемпионом.
Томас подтвердил свою силу в гонке, где вновь оставался первым от старта до финиша (не считая нескольких сот метров, когда вперед после предельно позднего пит-стопа вышел трехкратный чемпион DTM Рене Раст на BMW, стартовавший из третьего десятка) – и выиграл в третий раз в сезоне.
Все, что смог его соперник на Lamborghini – держаться вторым на протяжении всей дистанции, что стало символичным отражением расстановки сил в итоговой таблице. Раст замкнул призовую тройку, завоевав свой 50-й кубок за 104 старта в германской серии.
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