DTM Хоккенхайм
Отчет об этапе

Финальный этап DTM принес титулы Porsche и Прайнингу

Австрийский гонщик дважды стал сильнейшим в Хоккенхайме, что гарантировало ему звание чемпиона 2023 года

Рахит Тукрал
Автор Рахит Тукрал
Соавтор Свен Хайдингер
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Чемпион DTM Томас Прайнинг, Manthey EMA

В минувшие выходные участники DTM проводили восьмой и заключительный уик-энд 2023 года. До начала уик-энда Томас Прайнинг, выступающий на Porsche, на десять очков опережал лидера Lamborghini Мирко Бортолотти. 

Но уже в первой квалификации стало ясно, кому на этот раз благосклонна Фортуна. Прайнинг завоевал поул и получил три бонусных балла, а у Бортолотти сняли лучшее время за нарушение пределов трассы в первом повороте, и на решетке он оказался только седьмым. 

Мирко отчаянно сражался с соперниками по ходу всего часа первой гонки, но финишировать смог только пятым. А вот его соперник комфортно приехал первым, что в сочетании со вторым результатом еще одного гонщика Porschе Денниса Олсела сделало немецкую марку чемпионом 2023 года. 

Днем позже Бортолотти требовалось маленькое чудо, чтобы завоевать титул. Началось все в квалификации, где судьбу их дуэли с Прайнингом решили неуловимые 0,006 секунды. Еще три бонусных очка досрочно сделали последнего новым чемпионом. 

Томас подтвердил свою силу в гонке, где вновь оставался первым от старта до финиша (не считая нескольких сот метров, когда вперед после предельно позднего пит-стопа вышел трехкратный чемпион DTM Рене Раст на BMW, стартовавший из третьего десятка) – и выиграл в третий раз в сезоне. 

Все, что смог его соперник на Lamborghini – держаться вторым на протяжении всей дистанции, что стало символичным отражением расстановки сил в итоговой таблице. Раст замкнул призовую тройку, завоевав свой 50-й кубок за 104 старта в германской серии.

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