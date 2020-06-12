Правнук императора опередил Кубицу и Ньюи на тестах DTM
Сын знаменитого конструктора неожиданно дебютировал за рулем новой для себя гоночной машины. Помог, как это теперь часто бывает, коронавирус
На немецкой трассе «Нюрбургринг» прошли первые в этом сезоне предсезонные тесты команд-участниц чемпионата DTM. Заезды продолжались четыре дня, и cамым быстрым по их результатам оказался Фердинанд Габсбург на Audi. Примечательно, что прошлый сезон пилот закончил только на 18-м месте в общем зачете (правда, тогда он выступал на ощутимо менее быстром болиде Aston Martin).
Напомним, что австриец является правнук Карла I – последнего австрийского императора, правившего Австро-Венгрией в 1916-1918 годах.
Пилоты Audi заняли четыре первых места в итоговом протоколе тестов, однако их соперников из BMW также нельзя назвать медленными: лучшие из пилотов баварской марки уступили времени Габсбурга от одной до трех десятых секунды. В это число пока не входит Роберт Кубица, хотя по ходу заездов экс-пилот Ф1 постепенно прогрессировал. Если в первый день тестов поляк уступил лидеру почти полторы секунды, то в итоге его самый быстрый круг оказался примерно на полсекунды медленее лучшего времени недели.
Главным сюрпризом стало появление на трассе в пятницу Харрисона Ньюи, сына знаменитого конструктора гоночных автомобилей. Возможностью освоить новую для себя технику 21-летний британец получил благодаря коронавирусу – точнее, введенным из-за пандемии ограничений на поездки. Ньюи заменил за рулем Audi команды WRT другого британца, Эда Джонса. Джонс, проживающий в Дубаи и выступающий под флагом Объединенных Арабских Эмиратов, в настоящий момент не может покинуть ближневосточную страну.
Ньюи произвел хорошее впечатление в команду и весьма быстро освоился за рулем новой для себя машины. Британец провел за рулем один-единственный день и в этот день показал 9-е время из 12-ти пилотов. Опередив, к примеру, швейцарца Фабио Шерера, который в рамках подготовки к дебюту DTM провел на трассе все четыре дня. Впрочем, представители WRT уже объявили, что к изменениям в составе команды показанная британцем скорость не приведет.
Лучшие времена предсезонных тестов DTM 8-11 июня
|Пилот
|Автомобиль
|Лучшее время
|День
|1.
|Фердинанд Габсбург
|Audi
|1:18.911
|Среда
|2.
|Нико Мюллер
|Audi
|1:18.944
|Среда
|3.
|Рене Раст
|Audi
|1:19.028
|Четверг
|4.
|Энди Грин
|Audi
|1:19.037
|Среда
|5.
|
Шелдон ван дер Линде
|BMW
|1:19.070
|Среда
|6.
|Тимо Глок
|BMW
|1:19.157
|Среда
|7.
|Филипп Энг
|BMW
|1:19.204
|Понедельник
|8.
|Робин Фрейнс
|Audi
|1:19.214
|Понедельник
|9.
|Джонатан Абердин
|BMW
|1:19.230
|Четверг
|10.
|Майк Роккенфеллер
|Audi
|1:19.286
|Четверг
|11.
|Лукас Ауэр
|BMW
|1:19.476
|Четверг
|12.
|Роберт Кубица
|BMW
|1:19.493
|Четверг
|13.
|Фабио Шерер
|Audi
|1:19.511
|Среда
|14.
|Марко Виттманн
|BMW
|1:19.581
|Вторник
|15.
|Лоик Дюваль
|Audi
|1:19.587
|Вторник
|16.
|Харрисон Ньюи
|Audi
|1:19.761
|Четверг
Об этой статье
|Серия
|DTM
|Этап
|Июньские тесты на "Нюрбургринге"
|Пилоты
|Роберт Кубица , Харрисон Ньюи , Фердинанд Габсбург