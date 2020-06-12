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DTM / Июньские тесты на "Нюрбургринге" / Отчет о тестах

Правнук императора опередил Кубицу и Ньюи на тестах DTM

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Правнук императора опередил Кубицу и Ньюи на тестах DTM
12 июн. 2020 г., 09:54

Сын знаменитого конструктора неожиданно дебютировал за рулем новой для себя гоночной машины. Помог, как это теперь часто бывает, коронавирус

На немецкой трассе «Нюрбургринг» прошли первые в этом сезоне предсезонные тесты команд-участниц чемпионата DTM. Заезды продолжались четыре дня, и cамым быстрым по их результатам оказался Фердинанд Габсбург на Audi. Примечательно, что прошлый сезон пилот закончил только на 18-м месте в общем зачете (правда, тогда он выступал на ощутимо менее быстром болиде Aston Martin).

Напомним, что австриец является правнук Карла I – последнего австрийского императора, правившего Австро-Венгрией в 1916-1918 годах.

Пилоты Audi заняли четыре первых места в итоговом протоколе тестов, однако их соперников из BMW также нельзя назвать медленными: лучшие из пилотов баварской марки уступили времени Габсбурга от одной до трех десятых секунды. В это число пока не входит Роберт Кубица, хотя по ходу заездов экс-пилот Ф1 постепенно прогрессировал. Если в первый день тестов поляк уступил лидеру почти полторы секунды, то в итоге его самый быстрый круг оказался примерно на полсекунды медленее лучшего времени недели.

Главным сюрпризом стало появление на трассе в пятницу Харрисона Ньюи, сына знаменитого конструктора гоночных автомобилей. Возможностью освоить новую для себя технику 21-летний британец получил благодаря коронавирусу – точнее, введенным из-за пандемии ограничений на поездки. Ньюи заменил за рулем Audi команды WRT другого британца, Эда Джонса. Джонс, проживающий в Дубаи и выступающий под флагом Объединенных Арабских Эмиратов, в настоящий момент не может покинуть ближневосточную страну.

Ньюи произвел хорошее впечатление в команду и весьма быстро освоился за рулем новой для себя машины. Британец провел за рулем один-единственный день и в этот день показал 9-е время из 12-ти пилотов. Опередив, к примеру, швейцарца Фабио Шерера, который в рамках подготовки к дебюту DTM провел на трассе все четыре дня. Впрочем, представители WRT уже объявили, что к изменениям в составе команды показанная британцем скорость не приведет.

Лучшие времена предсезонных тестов DTM 8-11 июня

  Пилот Автомобиль Лучшее время День
1. Фердинанд Габсбург Austria Audi 1:18.911 Среда
2. Нико Мюллер Switzerland Audi 1:18.944 Среда
3. Рене Раст Germany Audi 1:19.028 Четверг
4. Энди Грин United Kingdom Audi 1:19.037 Среда
5.

Шелдон ван дер Линде South Africa

 BMW 1:19.070 Среда
6. Тимо Глок Germany BMW 1:19.157 Среда
7. Филипп Энг Austria BMW 1:19.204 Понедельник
8. Робин Фрейнс Netherlands Audi 1:19.214 Понедельник
9. Джонатан Абердин South Africa BMW 1:19.230 Четверг
10. Майк Роккенфеллер Germany Audi 1:19.286 Четверг
11. Лукас Ауэр Austria BMW 1:19.476 Четверг
12. Роберт Кубица Poland BMW 1:19.493 Четверг
13. Фабио Шерер Switzerland Audi 1:19.511 Среда
14. Марко Виттманн Germany BMW 1:19.581 Вторник
15. Лоик Дюваль France Audi 1:19.587 Вторник
16. Харрисон Ньюи United Kingdom Audi 1:19.761 Четверг

 

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Об этой статье

Серия DTM
Этап Июньские тесты на "Нюрбургринге"
Пилоты Роберт Кубица , Харрисон Ньюи , Фердинанд Габсбург

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