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DTM / Новость

«Повторяем те же самые ошибки». Экс-чемпион разнес организаторов DTM

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«Повторяем те же самые ошибки». Экс-чемпион разнес организаторов DTM
Автор:
, журналист
31 мая 2020 г., 19:25

Последний гонщик, выигравший титул до распада DTM в девяностых, объяснил причину нынешнего провала первенства

Современный DTM воспроизвел те же ошибки, которые привели к исчезновению первенства в девяностых. Такую мысль высказал Мануэль Ройтер. Немец стал чемпионом серии ITC в 1996 году. Эта серия пришла на смену DTM, по сути заменив кузовное первенство. Сразу после сезона-96, который выиграл Ройтер, ITC исчезла: в чемпионате просто не набралось достаточно участников.

Сейчас в DTM сложилась аналогичная картина. После ухода Mercedes, Aston Martin и Audi в немецкой серии осталась только марка BMW. Если организаторы чемпионата не найдут других участников, в 2021 году DTM может исчезнуть во второй раз.

«Проблема в том, что чемпионат стал слишком дорогим. Мы не смогли собрать достаточно автопроизводителей, чтобы те выставили свои команды. Мы повторяем те же самые ошибки, что сделала ITC в 96-м, – заявил Ройтер. – Автомобили стали слишком сложными. Инженеры получили чересчур много влияния. Мы далеко отошли от концепции, которая позволила возродить DTM в 2000-м.

Нам необходимо сделать акцент на развлекательной составляющей. Я очень уважаю нынешние машины DTM, но они невероятно дороги и никому не интересны.  

В конце концов мы должны спросить себя: ради кого мы устраиваем чемпионат? Нашим приоритетом должны стать болельщики. А у них не находят отклика наши сверхсложные четырехцилиндровые турбодвигатели. Болельщики хотят видеть интересные жесткие гонки без командных приказов.

А для чего DTM продвинутая аэродинамика? Ну ладно, машины станут на 10 секунд быстрее. Пилотам будет приятнее проезжать квалификационные круги – но разве ради этого смотрят гонки? Мы потеряли ДНК нашего чемпионата. Того DTM, который мы построили в 2000-м».

Чемпион ITC 1996 года и вице-чемпион DTM 2000 года Мануэль Ройтер

Чемпион ITC 1996 года и вице-чемпион DTM 2000 года Мануэль Ройтер

Фото: Александр Триниц

Кризис в DTM начался одновременно с тем, как серию возглавил Герхард Бергер. Мануэль Ройтер не стал напрямую обвинять Бергера в неудачах, но припомнил австрийцу слова о переходе на гибридные силовые установки. Минувшей зимой Бергер анонсировал, что DTM сможет стать гибридным к 2022 году.  

«Мы можем сколько угодно фантазировать, рассказывая всем, какая успешная платформа в DTM и как чемпионат сможет перейти на гибриды в пятилетний срок. Но настоящая задача состоит в том, чтобы ставить реалистичные цели», – заключил Ройтер.

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Об этой статье

Серия DTM
Пилоты Мануэль Ройтер
Автор Джеймс Ньюболд

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