Робин Фрейнс выиграл субботнюю гонку в рамках этапа DTM, который в эти выходные проходит на «Нюрбургринге» с использованием короткой версии трассы Гран При. На старте голландец прошел выигравшего квалификацию, но медленно разгонявшегося Рене Раста – после чего возглавлял пелотон до самого финиша. Результаты субботы (в т.ч. бонусные баллы за 2-е место в квалификации) помогли Фрейнсу сократить отставание от лидера общего зачета Нико Мюллера с 29-ти до 13-ти очков.

Приключения самого Мюллера тем временем стали, пожалуй, самым ярким сюжетом гонки. В квалификации швейцарец уступил своим главным соперникам, а на старте – и вовсе выпал из первой тройки после атаки со стороны Филиппа Энга (самого быстрого из пилотов на BMW). Но и на этом неприятности Мюллера не закончились. Вскоре после старта судьи выпустили автомобиль безопасности для уборки оставшихся на трассе обломков – и после возобновления гонки на входе во второй поворот возникла легкая неразбериха. В ней лидера общего зачета подтолкнул и развернул поперек трассы Энди Грин, после чего Мюллер откатился на последнее место.

Но если один пилот Audi усложнил ситуацию для Нико – другой вскоре помог минимизировать потери. Сейфти-кару пришлось выезжать на трассу еще дважды – и оба раза причиной становился Лоик Дюваль. Сначала француз не удержался на идеальной траектории в одном из поворотов – но после того как его автомобиль вытянуло за пределы трассы и слегка приложило об отбойник, гонщик через некоторое время смог вернуться в борьбу. Второй инцидент представлял собой столкновение сразу с двумя другими машинами в борьбе за позицию – что привело к сходу с трассы самого Дюваля и худшего пилота турнира Фабио Шерера.

Выезды сейфти-кара помогли Мюллеру не только пробиться с последнего места на пятое, но и оказаться на подступах к первой тройке. Впрочем, дальнейшего прогресса швейцарец добиться не смог: в начале заезда он провел ранний пит-стоп, и в конце гонки шины на Audi лидера общего зачета были изношены сильнее, чем у соперников. В итоге Мюллер завершил заезд все на той же 5-й позиции.

Роберт Кубица провел очередную невыразительную гонку, которую в итоге закончил последним из финишировавших – на 13-й позиции.

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Результаты гонки