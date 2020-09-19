Победа Фрейнса вдвое сократила его отставание от лидера общего зачета DTM
Нико Мюллер в начале гонки откатился на последнее место, но к финишу смог отыграть больше половины потерянных позиций
Робин Фрейнс выиграл субботнюю гонку в рамках этапа DTM, который в эти выходные проходит на «Нюрбургринге» с использованием короткой версии трассы Гран При. На старте голландец прошел выигравшего квалификацию, но медленно разгонявшегося Рене Раста – после чего возглавлял пелотон до самого финиша. Результаты субботы (в т.ч. бонусные баллы за 2-е место в квалификации) помогли Фрейнсу сократить отставание от лидера общего зачета Нико Мюллера с 29-ти до 13-ти очков.
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Приключения самого Мюллера тем временем стали, пожалуй, самым ярким сюжетом гонки. В квалификации швейцарец уступил своим главным соперникам, а на старте – и вовсе выпал из первой тройки после атаки со стороны Филиппа Энга (самого быстрого из пилотов на BMW). Но и на этом неприятности Мюллера не закончились. Вскоре после старта судьи выпустили автомобиль безопасности для уборки оставшихся на трассе обломков – и после возобновления гонки на входе во второй поворот возникла легкая неразбериха. В ней лидера общего зачета подтолкнул и развернул поперек трассы Энди Грин, после чего Мюллер откатился на последнее место.
Но если один пилот Audi усложнил ситуацию для Нико – другой вскоре помог минимизировать потери. Сейфти-кару пришлось выезжать на трассу еще дважды – и оба раза причиной становился Лоик Дюваль. Сначала француз не удержался на идеальной траектории в одном из поворотов – но после того как его автомобиль вытянуло за пределы трассы и слегка приложило об отбойник, гонщик через некоторое время смог вернуться в борьбу. Второй инцидент представлял собой столкновение сразу с двумя другими машинами в борьбе за позицию – что привело к сходу с трассы самого Дюваля и худшего пилота турнира Фабио Шерера.
Выезды сейфти-кара помогли Мюллеру не только пробиться с последнего места на пятое, но и оказаться на подступах к первой тройке. Впрочем, дальнейшего прогресса швейцарец добиться не смог: в начале заезда он провел ранний пит-стоп, и в конце гонки шины на Audi лидера общего зачета были изношены сильнее, чем у соперников. В итоге Мюллер завершил заезд все на той же 5-й позиции.
Роберт Кубица провел очередную невыразительную гонку, которую в итоге закончил последним из финишировавших – на 13-й позиции.
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Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Машина
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Робин Фрейнс
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|25
|2
|Рене Раст
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|0.660
|0.660
|18
|3
|Марко Виттман
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|1.573
|0.913
|15
|4
|Филипп Энг
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|2.984
|1.411
|12
|5
|Нико Мюллер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|4.743
|1.759
|10
|6
|Джонатан Абердин
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|5.211
|0.468
|8
|7
|Фердинанд Габсбург
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|8.513
|3.302
|6
|8
|Шелдон ван дер Линде
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|8.846
|0.333
|4
|9
|Майк Роккенфеллер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|14.970
|6.124
|2
|10
|Тимо Глок
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|17.292
|2.322
|1
|11
|Харрисон Ньюи
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|17.900
|0.608
|12
|Лукас Ауэр
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|19.353
|1.453
|13
|Роберт Кубица
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|37.027
|17.674
|14
|Джейми Грин
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|6 Laps
|6 Laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Этап
|Нюрбургринг II
|Автор
|Кирилл Качнов