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DTM / Нюрбургринг II / Отчет о гонке

Победа Фрейнса вдвое сократила его отставание от лидера общего зачета DTM

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Победа Фрейнса вдвое сократила его отставание от лидера общего зачета DTM
Автор:
, Главный редактор

Нико Мюллер в начале гонки откатился на последнее место, но к финишу смог отыграть больше половины потерянных позиций

Робин Фрейнс выиграл субботнюю гонку в рамках этапа DTM, который в эти выходные проходит на «Нюрбургринге» с использованием короткой версии трассы Гран При. На старте голландец прошел выигравшего квалификацию, но медленно разгонявшегося Рене Раста – после чего возглавлял пелотон до самого финиша. Результаты субботы (в т.ч. бонусные баллы за 2-е место в квалификации) помогли Фрейнсу сократить отставание от лидера общего зачета Нико Мюллера с 29-ти до 13-ти очков. 

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Приключения самого Мюллера тем временем стали, пожалуй, самым ярким сюжетом гонки. В квалификации швейцарец уступил своим главным соперникам, а на старте – и вовсе выпал из первой тройки после атаки со стороны Филиппа Энга (самого быстрого из пилотов на BMW). Но и на этом неприятности Мюллера не закончились. Вскоре после старта судьи выпустили автомобиль безопасности для уборки оставшихся на трассе обломков – и после возобновления гонки на входе во второй поворот возникла легкая неразбериха. В ней лидера общего зачета подтолкнул и развернул поперек трассы Энди Грин, после чего Мюллер откатился на последнее место.

Но если один пилот Audi усложнил ситуацию для Нико – другой вскоре помог минимизировать потери. Сейфти-кару пришлось выезжать на трассу еще дважды – и оба раза причиной становился Лоик Дюваль. Сначала француз не удержался на идеальной траектории в одном из поворотов – но после того как его автомобиль вытянуло за пределы трассы и слегка приложило об отбойник, гонщик через некоторое время смог вернуться в борьбу. Второй инцидент представлял собой столкновение сразу с двумя другими машинами в борьбе за позицию – что привело к сходу с трассы самого Дюваля и худшего пилота турнира Фабио Шерера.

Выезды сейфти-кара помогли Мюллеру не только пробиться с последнего места на пятое, но и оказаться на подступах к первой тройке. Впрочем, дальнейшего прогресса швейцарец добиться не смог: в начале заезда он провел ранний пит-стоп, и в конце гонки шины на Audi лидера общего зачета были изношены сильнее, чем у соперников. В итоге Мюллер завершил заезд все на той же 5-й позиции.

Роберт Кубица провел очередную невыразительную гонку, которую в итоге закончил последним из финишировавших – на 13-й позиции.

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Машина Отрыв Отставание Очки
1 Netherlands Робин Фрейнс Audi RS5 Turbo DTM 2020     25
2 Germany Рене Раст Audi RS5 Turbo DTM 2020 0.660 0.660 18
3 Germany Марко Виттман BMW M4 Turbo DTM 2020 1.573 0.913 15
4 Austria Филипп Энг BMW M4 Turbo DTM 2020 2.984 1.411 12
5 Switzerland Нико Мюллер Audi RS5 Turbo DTM 2020 4.743 1.759 10
6 South Africa Джонатан Абердин BMW M4 Turbo DTM 2020 5.211 0.468 8
7 Austria Фердинанд Габсбург Audi RS5 Turbo DTM 2020 8.513 3.302 6
8 South Africa Шелдон ван дер Линде BMW M4 Turbo DTM 2020 8.846 0.333 4
9 Germany Майк Роккенфеллер Audi RS5 Turbo DTM 2020 14.970 6.124 2
10 Germany Тимо Глок BMW M4 Turbo DTM 2020 17.292 2.322 1
11 United Kingdom Харрисон Ньюи Audi RS5 Turbo DTM 2020 17.900 0.608  
12 Austria Лукас Ауэр BMW M4 Turbo DTM 2020 19.353 1.453  
13 Poland Роберт Кубица BMW M4 Turbo DTM 2020 37.027 17.674  
14 United Kingdom Джейми Грин Audi RS5 Turbo DTM 2020 6 Laps 6 Laps  
Полные результаты  

 

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Об этой статье

Серия DTM
Этап Нюрбургринг II
Автор Кирилл Качнов

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