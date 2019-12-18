Племянник Бергера вернется в DTM
Потеряв поддержку Red Bull, Лукас Ауэр проведет следующий сезон за BMW в немецкой «кузовной» серии.
BMW объявила о контракте с Ауэром всего через день после того, как исключила Бруно Спенглера из своего состава в DTM и отправила его в IMSA.
Лукас, который приходится главе немецкого первенства Герхарду Бергеру племянником, ранее уже провел в DTM четыре сезона, представляя Mercedes, и выиграл четыре гонки. Австрийцу пришлось уйти из серии, когда Mercedes свернула свою программу после сезона-2018.
Затем Ауэр перешел в Суперформулу, получив поддержку Red Bull. Там он завоевал один подиум и закончил сезон девятым, а потом расстался с австрийским концерном.
В BMW также подтвердили еще четырех гонщиков на следующий сезон: Марко Виттмана, Филиппа Энга, Тимо Глока и новичка прошлого сезона Шелдона ван дер Линде.
Теперь из шести машин BMW остался свободен кокпит только одной. Вероятно, что контракт будет подписан с Робертом Кубицей, который недавно принял участие в тестах новичков DTM в Хересе.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|DTM
|Пилоты
|Лукас Ауэр
|Автор
|Денис Буденков
Племянник Бергера вернется в DTM
Самое читаемое
Расписание
Партнер проекта