Пилот извинился за лишение юниора Red Bull чемпионства

Драматический финал чемпионата DTM на трассе «Норисринг» запомнился в первую очередь инцидентом на первом круге, где лидер чемпионата и юниор Red Bull Лайам Лоусон был выбит обгонявшим его по обочине претендентом Кельвином ван дер Линде.

Лоусон начинал гонку с подиума, обладая преимуществом над ближайшим соперником в 21 очко. Фактически, для победы в чемпионате ему было достаточно финишировать восьмым. Однако из-за ван дер Линде он не финишировал в очках вовсе, а чемпионом из-за командной тактики Mercedes стал Максимилиан Гётц.

Сразу после окончания гонки ван дер Линде не признал вины, но после столкнулся с валом критики в соцсетях и в автоспортивном сообществе. Например, советник Red Bull Хельмут Марко призвал к отстранению ван дер Линде от гонок.

Теперь ван дер Линде опубликовал пост с признанием вины, где рассказал, как извинился перед Лоусоном.

«Сразу после гонки я решил ничего не комментировать в соцсетях, – написал ван дер Линде. – Мне было важнее извиниться перед тем, кто действительно пострадал от моих действий, и мы с Лайамом говорили прошлой ночью.

Мы обсудили все, что произошло, и я извинился перед ним за действия, стоявшие ему чемпионского титула. Также я попросил прощения за то, как держался перед прессой сразу после гонки. Я был полон адреналина, мне приставили микрофон ко рту, а я еще даже не смотрел повтора того, что произошло по видео и мог судить только по тому, что сам видел из машины. Так что я сказал что-то не то, чего теперь стыжусь».

Ван дер Линде также обратился к многочисленным хейтерам, желающим ему всего плохого после инцидента.

«Спорт есть спорт. На принятие решений уходят доли секунды, и не всегда это оказываются правильные решения. Вы не знаете меня, не дня не провели в моих ботинках. Но я вернусь в чемпионат в следующем году и обещаю стать лучше», – написал южноафриканский гонщик.