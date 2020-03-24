Пилот DTM похвастался работой на складе
Фердинанд Габсбург рассказал, как поддерживает готовность своей страны оперативно справиться с возможной вспышкой коронавируса
Фердинанд Габсбург, известный своими выступлениями в чемпионатах Ф3 и DTM, поделился в социальных сетях тем, как проходит в настоящий момент обязательную службу в австрийской армии. Австрийский пилот опубликовал короткий видеоролик, где управляет вилочным погрузчиком на складе.
«На фоне глобальной пандемии нас попросили помочь – подготовить все необходимое на случай, если возникнет вспышка заболевания, – рассказал Габсубрг. – Еда и предметы первой необходимости – то, что прежде всего понадобится людям, если они заболеют.
Я буду работать здесь каждую ночь с десяти вечера до шести утра – сделаю все, что от меня зависит. А днем смогу тренироваться и поддерживать форму. Думаю, сейчас всем молодым и здоровым людям стоит подумать и найти возможность помочь тем, кто их окружает».
Напомним, что в прошлом году Габсбург выступал в DTM на Aston Martin – а в этом году будет пилотировать один из автомобилей Audi команды WRT.
Об этой статье
|Серия
|DTM
|Пилоты
|Фердинанд Габсбург
|Автор
|Кирилл Качнов
Пилот DTM похвастался работой на складе
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