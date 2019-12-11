Организаторы этапа DTM в Золдере отказались менять его дату
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Новый сезон «кузовной» серии стартует на бельгийской трассе в тот же уик-энд, когда Спа будет принимать гонку WEC.
Из-за попыток организаторов разных гоночных серий развести по времени свои этапы получилось так, что на один и тот же уик-энд – 24-26 апреля 2020 года – свои гонки в Бельгии одновременно запланировали DTM и мировой марафонский чемпионат.
По этой причине местный автоклуб RACB обратился в FIA с просьбой не утверждать календарь DTM, что и было сделано на заседании Всемирного совета в Париже.
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Однако теперь, по информации Motorsport.com, в RACB после консультаций с организаторами обоих соревнований передумали – и уже информировали федерацию, что более не возражают против проведения двух гонок в одно время.
Теперь утверждение календаря DTM стало формальностью, которую можно осуществить в формате электронного голосования.
В 2020 году немецкая «кузовная» серия проведет десять этапов в семи странах, в том числе впервые в своей истории приедет на трассу «Игора» в Ленинградской области.
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Автор
|Том Эррингтон
Организаторы этапа DTM в Золдере отказались менять его дату
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