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Организаторы этапа DTM в Золдере отказались менять его дату

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Организаторы этапа DTM в Золдере отказались менять его дату
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11 дек. 2019 г., 10:31

Новый сезон «кузовной» серии стартует на бельгийской трассе в тот же уик-энд, когда Спа будет принимать гонку WEC.

Из-за попыток организаторов разных гоночных серий развести по времени свои этапы получилось так, что на один и тот же уик-энд – 24-26 апреля 2020 года – свои гонки в Бельгии одновременно запланировали DTM и мировой марафонский чемпионат. 

По этой причине местный автоклуб RACB обратился в FIA с просьбой не утверждать календарь DTM, что и было сделано на заседании Всемирного совета в Париже. 

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Однако теперь, по информации Motorsport.com, в RACB после консультаций с организаторами обоих соревнований передумали – и уже информировали федерацию, что более не возражают против проведения двух гонок в одно время.

Теперь утверждение календаря DTM стало формальностью, которую можно осуществить в формате электронного голосования. 

В 2020 году немецкая «кузовная» серия проведет десять этапов в семи странах, в том числе впервые в своей истории приедет на трассу «Игора» в Ленинградской области.
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Об этой статье

Серия DTM
Автор Том Эррингтон

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