Организаторы этапа DTM в Золдере отказались менять его дату

Из-за попыток организаторов разных гоночных серий развести по времени свои этапы получилось так, что на один и тот же уик-энд – 24-26 апреля 2020 года – свои гонки в Бельгии одновременно запланировали DTM и мировой марафонский чемпионат.

По этой причине местный автоклуб RACB обратился в FIA с просьбой не утверждать календарь DTM, что и было сделано на заседании Всемирного совета в Париже.

Однако теперь, по информации Motorsport.com, в RACB после консультаций с организаторами обоих соревнований передумали – и уже информировали федерацию, что более не возражают против проведения двух гонок в одно время.

Теперь утверждение календаря DTM стало формальностью, которую можно осуществить в формате электронного голосования.

В 2020 году немецкая «кузовная» серия проведет десять этапов в семи странах, в том числе впервые в своей истории приедет на трассу «Игора» в Ленинградской области.