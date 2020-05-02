Организаторы DTM придумали план спасения серии. Он никого не впечатлил

После заявления Audi о решении покинуть германскую кузовную серию в конце 2020 года будущее DTM оказалось под вопросом – в чемпионате остался всего один производитель, BMW, а привлечь новых в нынешней экономической сиуации практически нереально.

Глава серии Герхард Бергер уже раскритиковал решение «четырех колец», а несколько дней спустя Лее ван Дам, который является промоутером гонки DTM в Ассене, раскрыл подробности плана спасения. По его словам, идея состоит в том, чтобы передать оставшиеся машины Audi частным командам, сохранив заводскую поддержку в работе с моторами. Это позволило бы наполнить стартовую решетку и дать время на поиск полноценного решения.

Чуть позже ван Дам раскрыл дополнительные подробности. «Мы общались с ITR (промоутерской компанией DTM – прим.ред.) в понедельник, – рассказал он Motorsport.com. – Я сразу же спросил, что они собираются делать. Их ответ состоял в том, чтобы договориться с Audi о продолжении работы над моторами».

Он добавил: «Для ITR решение Audi стало полнейшей неожиданностью. И прежде, чем начать переговоры с компанией, нужно было разработать решение, которое можно было бы им предложить».

Также ван Дам упомянул о том, что организаторы DTM планируют сохранить две частные команды, которые выступали бы на Audi.

Но потенциальные участники скептически оценили подобную возможность. Гоночный директор команды Abt Томас Бирмайер сказал: «Если бы в Audi планировали что-то такое, то для начала посоветовались бы с нами. Ничего такого не было. Потому, думаю, подобных идей нет. Если же что-то появится, мы для начала тщательно все обдумаем».

Глава WRT Винсан Фоссе высказался в том же духе: «Очень просто говорить: возьмите машины Audi и используйте их. Но кто заплатит за это?»

Он также отметил, что техника DTM слишком сложная, чтобы частники могли работать с ней без поддержки производителя: «Даже в GT3 сейчас уже не справиться своими силами. А если говорить про [используемый в DTM] Класс 1, то он в этом плане на уровне LMP1.

Перспектива наполнять бюджет за счет гонщиков также не понравилась командам.

«Да, эта модель неплохо работала в WRT, – объяснил глава Rosberg Киммо Лииматайнен. –

Но проблема в том, что гонщики несли им деньги, видя перспективу. Они знали, что если проявят себя, то получат приглашение в заводскую команду. Теперь такой возможности больше нет. Захочет ли кто-то платить?»

В руководстве DTM и компании Audi отказались комментировать возможность возобновления сотрудничества в новом формате.