Организаторы DTM придумали план спасения серии. Он никого не впечатлил
Промоутер одной из гонок проговорился об идеях боссов DTM, пытающихся спасти чемпионат после ухода Audi. Но вопросов все равно осталось больше, чем ответов
После заявления Audi о решении покинуть германскую кузовную серию в конце 2020 года будущее DTM оказалось под вопросом – в чемпионате остался всего один производитель, BMW, а привлечь новых в нынешней экономической сиуации практически нереально.
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Глава серии Герхард Бергер уже раскритиковал решение «четырех колец», а несколько дней спустя Лее ван Дам, который является промоутером гонки DTM в Ассене, раскрыл подробности плана спасения. По его словам, идея состоит в том, чтобы передать оставшиеся машины Audi частным командам, сохранив заводскую поддержку в работе с моторами. Это позволило бы наполнить стартовую решетку и дать время на поиск полноценного решения.
Чуть позже ван Дам раскрыл дополнительные подробности. «Мы общались с ITR (промоутерской компанией DTM – прим.ред.) в понедельник, – рассказал он Motorsport.com. – Я сразу же спросил, что они собираются делать. Их ответ состоял в том, чтобы договориться с Audi о продолжении работы над моторами».
Он добавил: «Для ITR решение Audi стало полнейшей неожиданностью. И прежде, чем начать переговоры с компанией, нужно было разработать решение, которое можно было бы им предложить».
Также ван Дам упомянул о том, что организаторы DTM планируют сохранить две частные команды, которые выступали бы на Audi.
Но потенциальные участники скептически оценили подобную возможность. Гоночный директор команды Abt Томас Бирмайер сказал: «Если бы в Audi планировали что-то такое, то для начала посоветовались бы с нами. Ничего такого не было. Потому, думаю, подобных идей нет. Если же что-то появится, мы для начала тщательно все обдумаем».
Глава WRT Винсан Фоссе высказался в том же духе: «Очень просто говорить: возьмите машины Audi и используйте их. Но кто заплатит за это?»
Он также отметил, что техника DTM слишком сложная, чтобы частники могли работать с ней без поддержки производителя: «Даже в GT3 сейчас уже не справиться своими силами. А если говорить про [используемый в DTM] Класс 1, то он в этом плане на уровне LMP1.
Перспектива наполнять бюджет за счет гонщиков также не понравилась командам.
«Да, эта модель неплохо работала в WRT, – объяснил глава Rosberg Киммо Лииматайнен. –
Но проблема в том, что гонщики несли им деньги, видя перспективу. Они знали, что если проявят себя, то получат приглашение в заводскую команду. Теперь такой возможности больше нет. Захочет ли кто-то платить?»
В руководстве DTM и компании Audi отказались комментировать возможность возобновления сотрудничества в новом формате.
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Автор
|Свен Хайдингер
Организаторы DTM придумали план спасения серии. Он никого не впечатлил
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