Чемпионат DTM когда-то был очень ярким событием. Как принципиальная схватка немецких автобрендов (BMW, Mercedes, Audi, Opel) он привлекал внимание и руководства крупных автоконцернов, и зрителей из разных стран мира. На старт выходили высокотехнологичные (и весьма дорогие) болиды – а управляли ими нередко экс-пилоты Ф1, от Виталия Петрова до Мики Хаккинена.

Однако сейчас все это в прошлом: сначала Mercedes, а потом и Audi сочли более привлекательным турниром электрическую Формулу Е – и посчитали, что дальнейшее участие в DTM не имеет смысла. Так что, в ближайшие выходные, когда в Хоккенхайме пройдет последний этап нынешнего сезона, с привычным нам DTM придется попрощаться навсегда.

Но ликвидировать турнир его организаторы не собираются. Спасти соревнования должен переход на технику категории GT – и сегодня боссы чемпионата поделятся подробностями того, как собираются подарить DTM новую жизнь. Поделятся в том числе со зрителями онлайн-трансляции (она начнется в 12:00 по московскому времени).