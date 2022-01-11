Официально: Раст вернется в DTM после года в Формуле Е
Трехкратный чемпион кузовной серии выступит на Audi за команду Abt
Рене Раст официально объявлен пилотом команды Abt Audi чемпионата DTM на 2022 год. Он станет партнером южноафриканского гонщика Кельвина ван дер Линде.
За четыре года с 2017 по 2020 Раст трижды становился чемпионом DTM. Однако прошлый сезон немец провел в команде Abt Audi в Формуле Е. После ухода немецкого автопроизводителя из гонок на электрокарах, он вернулся в кузовной чемпионат.
За минувший год DTM перешел с машин, построенных по собственному техническому регламенту на автомобили класса GT3. У Раста нет опыта выступления на подобной технике, в отличие от ван дер Линде. Южноафриканец закончил прошлый сезон на третьей строчке в общем зачете.
Команда Abt не побеждала в DTM с 2009 года. Теперь ее руководство надеется, что Раст или амбициозный и молодой ван дер Линде помогут исправить эту ситуацию.