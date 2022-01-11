Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты MC Shop Watch Shop Jobs
Предыдущая / Саботаж в MotoGP и вандализм Алези. 7 гоночных скандалов года
DTM Новости

Официально: Раст вернется в DTM после года в Формуле Е

Автор:
, Редактор

Трехкратный чемпион кузовной серии выступит на Audi за команду Abt

Официально: Раст вернется в DTM после года в Формуле Е

Рене Раст официально объявлен пилотом команды Abt Audi чемпионата DTM на 2022 год. Он станет партнером южноафриканского гонщика Кельвина ван дер Линде.

За четыре года с 2017 по 2020 Раст трижды становился чемпионом DTM. Однако прошлый сезон немец провел в команде Abt Audi в Формуле Е. После ухода немецкого автопроизводителя из гонок на электрокарах, он вернулся в кузовной чемпионат.

За минувший год DTM перешел с машин, построенных по собственному техническому регламенту на автомобили класса GT3. У Раста нет опыта выступления на подобной технике, в отличие от ван дер Линде. Южноафриканец закончил прошлый сезон на третьей строчке в общем зачете.

Команда Abt не побеждала в DTM с 2009 года. Теперь ее руководство надеется, что Раст или амбициозный и молодой ван дер Линде помогут исправить эту ситуацию.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Саботаж в MotoGP и вандализм Алези. 7 гоночных скандалов года
Предыдущая новость

Саботаж в MotoGP и вандализм Алези. 7 гоночных скандалов года
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Армстронг покинул Академию Ferrari, Илотт отправлен в «отпуск»
Формула 2

Армстронг покинул Академию Ferrari, Илотт отправлен в «отпуск»

Соперники КАМАЗов проигрывают «Дакар» из-за компьютерного сбоя Дакар
Дакар

Соперники КАМАЗов проигрывают «Дакар» из-за компьютерного сбоя

Ф2 и Ф3 получат синтетическое топливо раньше Формулы 1
Формула 1

Ф2 и Ф3 получат синтетическое топливо раньше Формулы 1

Рене Раст Больше от
Рене Раст
Раст выступит за G-Drive Racing в «24 часах Дайтоны»
IMSA

Раст выступит за G-Drive Racing в «24 часах Дайтоны»

«Они хвалят Формулу Е только из-за денег». Экс-пилот серии упрекнул коллег в лицемерии
Формула E

«Они хвалят Формулу Е только из-за денег». Экс-пилот серии упрекнул коллег в лицемерии

Раст стал чемпионом DTM, выиграв последнюю гонку Хоккенхаймринг
DTM

Раст стал чемпионом DTM, выиграв последнюю гонку

Самое важное:

Официально: Раст вернется в DTM после года в Формуле Е
DTM DTM

Официально: Раст вернется в DTM после года в Формуле Е

Саботаж в MotoGP и вандализм Алези. 7 гоночных скандалов года
Формула 1 Формула 1

Саботаж в MotoGP и вандализм Алези. 7 гоночных скандалов года

Стал известен календарь DTM на 2022 год
DTM DTM

Стал известен календарь DTM на 2022 год

Red Bull не хотела оставаться в DTM. Но ее уговорил сам Бергер
DTM DTM

Red Bull не хотела оставаться в DTM. Но ее уговорил сам Бергер

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.