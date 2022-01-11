Официально: Раст вернется в DTM после года в Формуле Е

Рене Раст официально объявлен пилотом команды Abt Audi чемпионата DTM на 2022 год. Он станет партнером южноафриканского гонщика Кельвина ван дер Линде.

За четыре года с 2017 по 2020 Раст трижды становился чемпионом DTM. Однако прошлый сезон немец провел в команде Abt Audi в Формуле Е. После ухода немецкого автопроизводителя из гонок на электрокарах, он вернулся в кузовной чемпионат.

За минувший год DTM перешел с машин, построенных по собственному техническому регламенту на автомобили класса GT3. У Раста нет опыта выступления на подобной технике, в отличие от ван дер Линде. Южноафриканец закончил прошлый сезон на третьей строчке в общем зачете.

Команда Abt не побеждала в DTM с 2009 года. Теперь ее руководство надеется, что Раст или амбициозный и молодой ван дер Линде помогут исправить эту ситуацию.