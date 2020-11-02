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DTM / Новость

Новый сезон DTM может стартовать на российской трассе «Игора Драйв»

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Новый сезон DTM может стартовать на российской трассе «Игора Драйв»
Автор:
, Ответственный редактор

По сообщениям из ФРГ, промоутеры «кузовной» серии приступили к формированию календаря на 2021 год – и всерьез рассчитывают приехать в окрестности Санкт-Петербурга

Еще до того, как мир захлестнула пандемия коронавируса, дебютный визит DTM в Ленинградскую область был намечен на 30-31 мая. Эти планы так никогда и не стали реальностью, однако трехлетний контракт между сторонами по-прежнему в силе. 

По информации немецкой редакции Motorsport.com, его финансовые условия настолько выгодны для организаторов DTM, что те нацелились следующей весной приехать в Ленинградскую область и именно там дать старт нового чемпионата.

С 2021 года «кузовное» первенство радикально изменится: оно перейдет на технику GT3, а место нынешних фирменных команд займут частные коллективы. Вместе с автопроизводителями DTM потеряет и значительную часть финансирования, и деньги от российских промоутеров в такой ситуации были бы очень кстати. 

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Большая часть оставшихся этапов нового сезона, по имеющейся информации, пройдет в Германии, а кроме «Игоры» чемпионат приедет на австрийский «Ред Булл Ринг».

Остальные варианты пока остаются в стадии обсуждения. В их числе – уик-энды в Монце и на одной из бельгийских трасс. Выступления в Спа обойдутся дороже, чем в Золдере, но среди участников этот вариант однозначно популярнее. 

Нынешний сезон DTM финиширует 7-8 ноября в Хоккенхайме. 

Лидеры DTM отказались от выступлений в «24 часах Спа»

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Об этой статье

Серия DTM
Местонахождение Игора Драйв
Автор Александр Кабановский

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