Новый сезон DTM может стартовать на российской трассе «Игора Драйв»

Еще до того, как мир захлестнула пандемия коронавируса, дебютный визит DTM в Ленинградскую область был намечен на 30-31 мая. Эти планы так никогда и не стали реальностью, однако трехлетний контракт между сторонами по-прежнему в силе.

По информации немецкой редакции Motorsport.com, его финансовые условия настолько выгодны для организаторов DTM, что те нацелились следующей весной приехать в Ленинградскую область и именно там дать старт нового чемпионата.

С 2021 года «кузовное» первенство радикально изменится: оно перейдет на технику GT3, а место нынешних фирменных команд займут частные коллективы. Вместе с автопроизводителями DTM потеряет и значительную часть финансирования, и деньги от российских промоутеров в такой ситуации были бы очень кстати.

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Большая часть оставшихся этапов нового сезона, по имеющейся информации, пройдет в Германии, а кроме «Игоры» чемпионат приедет на австрийский «Ред Булл Ринг».

Остальные варианты пока остаются в стадии обсуждения. В их числе – уик-энды в Монце и на одной из бельгийских трасс. Выступления в Спа обойдутся дороже, чем в Золдере, но среди участников этот вариант однозначно популярнее.

Нынешний сезон DTM финиширует 7-8 ноября в Хоккенхайме.