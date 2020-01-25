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DTM / Аналитика

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Назад в 2017-й. Что уход Aston Martin значит для DTM
Автор:
, Репортер, Индия
Соавтор: Свен Хайдингер
25 янв. 2020 г., 17:17

В DTM приложили много усилий, чтобы Aston Martin стала третьим производителем в 2019 году. Но после ухода R-Motorsport, которая объявила об этом в преддверии начала нового сезона, все вернулось на круги своя.

Еще недавно, на ноябрьской «Гонке мечты» между Super GT и DTM, босс ITR Герхард Бергер не волновался относительно краткосрочного будущего R-Motorsport в немецком первенстве. «Самое важное, что в следующем году три производителя с самого начала будут бороться за победу», – говорил он.

Однако с течением времени стали появляться вопросы по поводу способности R-Motorsport продолжать выступления в DTM. Неопределенность возникала из-за отсутствия сделки с мотористами, поскольку R-Motorsport отказалась дальше сотрудничать с HWA, которая перед 2019-м осталась не у дел в результате ухода Mercedes из серии. Отношения между коллективами окончательно испортились из-за недостаточно мощного и ненадежного мотора.

После раскола R-Motorsport собиралась оценить другие варианты на 2020 год, но времени уже оставалось не так много. Основным кандидатом стала BMW, и баварская марка была готова поставлять моторы для четырех машин Vantage.

Однако несмотря на то, что обе стороны были заинтересованы, сделка так не была достигнута, и в конце января  R-Motorsport объявила об уходе из серии. Так что же по ходу зимы в швейцарской команде пошло не так?

Оказывается, решение R-Motorsport расстаться с HWA имело гораздо больше последствия, чем предполагалось изначально.

Четыре Vantage, построенные R-Motorsport, оказались во владении HWA после их расставания, а не были проданы стороннего покупателю, как сообщалось ранее. Несмотря на то, что швейцарская команда была единственным владельцем лицензии Aston Martin для DTM.

Раскол имел и финансовые последствия, которые могли бы сильном навредить таким частникам, как R-Motorsport, особенно учитывая их участие в гонках GT3 и проекте гиперкара Aston Martin Valkyrie (стоит помнить, что материнская компания R-Motorsport AF Racing помогает Aston и Red Bull в разработке дорожного Valkyrie).

Даже если бы R-Motorsport и BMW заключили сделку, команде бы пришлось в спешке модифицировать свои машины, чтобы разместить в них баварский двигатель – ведь система охлаждения Vantage была разработана с учетом двигателя HWA. Кроме того, команда должна была бы составить весь план по перепроектированию без самих машин, поскольку пока они оставались бы во владении HWA.

В конечном счете, R-Motorsport решила, что лучше вообще не участвовать в DTM и присоединиться к другой серии. Швейцарская команда еще не раскрыла планы на 2020 год, но считается, что она отправиться в ADAC GT Masters с Vantage, созданном по регламенту GT3. А также продолжит выступать в GT World Challenge Europe (бывшей Blancpain GT Series).

Из-за ухода R-Motorsport серия DTM осталась с двумя производителями впервые с сезона 2011 года, когда BMW еще не пришла.

Фактически это означает, что Бергер и его товарищи остались в том же положении, в каком были летом 2017 года, когда Mercedes объявила о предстоящем уходе из серии в пользу Формулы Е.

В 2018 году Бергер успешно убедил Aston присоединиться к DTM – путем лицензионной сделки с R-Motorsport – это расценивалось как крупная победа для нового босса серии. Но теперь Бергеру придется снова пройти через этот процесс.

Краткосрочных угроз будущему DTM не существует, поскольку BMW и Audi согласились провести год без третьего производителя в свете слухов о R-Motorsport.

Это соглашение также предусматривает, что Audi и BMW могут выставить дополнительные машины на старт в 2020 году для клиентских команд. Audi уже делает это с прошлого года с парой RS5 для команды WRT. В теории BMW может тоже отдать машины клиентам в 2020 году, что позволит Роберту Кубице дебютировать в первенстве.

Но будут ли оставшиеся производители DTM довольны тем, что в 2021 году новых марок в серии не окажется – главный вопрос, который оказывает давление на Бергера и его команду, ведь и без того заняты изучением гибридизации и укреплением связей с Super GT.

Австрийцы, без сомнения, будут делать ставку на эти элементы, чтобы соблазнить других производителей. Но пока этого не случится, будущее серии не выглядит совсем безоблачным.

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Фото: Alexander Trienitz

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Команды R-Motorsport
Автор Рахит Тукрал

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