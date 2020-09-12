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DTM / Нюрбургринг / Отчет о гонке

Мюллер выиграл субботнюю гонку DTM на «Нюрбургринге»

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Мюллер выиграл субботнюю гонку DTM на «Нюрбургринге»
Автор:
, Ответственный редактор

Лидер общего зачета одержал четвертую победу в сезоне, его главный соперник Робин Фрейнс закрутился в борьбе за второе место

Нико Мюллер вновь наглядно продемонстрировал, кто в нынешнем сезоне более всего достоин чемпионского титула в DTM – он стартовал с поула, сразу уехал от соперников и лишь наращивал отрыв по ходу дистанции. В итоге преимущество швейцарского гонщика Audi достигло к финишу 15 секунд, и он еще больше укрепил свои позиции в общем зачете. 

Главный соперник Мюллера Робин Фрейнс, напротив, потерял важные очки. Голландец стартовал третьим и на финальном отрезке оказался позади идущего вторым Рене Раста. Атака в первом повороте привела к тому, что машину Фрейнса закрутило, и он откатился на пятое место. 

 

Подиум в итоге дополнил лучший из представителей BMW Марко Виттман. Одно время претендентом на призовой кубок казался Майк Роккенфеллер – он рано провел пит-стоп и смог подняться на второе место, но ближе к финишу потерял темп из-за износа шин и пропустил нескольких соперников, финишировав в итоге четвертым. 

Результаты первой гонки DTM на «Нюрбургринге»

Позиция # Гонщик Машина Время Отрыв
1 51 Switzerland Нико Мюллер Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'10.251  
2 33 Germany Рене Раст Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'25.906 15.655
3 11 Germany Марко Виттман BMW M4 Turbo DTM 2020 58'28.392 18.141
4 99 Germany Майк Роккенфеллер Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'31.093 20.842
5 4 Netherlands Робин Фрейнс Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'33.229 22.978
6 25 Austria Филипп Энг BMW M4 Turbo DTM 2020 58'33.640 23.389
7 16 Germany Тимо Глок BMW M4 Turbo DTM 2020 58'38.352 28.101
8 31 South Africa Шелдон ван дер Линде BMW M4 Turbo DTM 2020 58'41.487 31.236
9 28 France Лоик Дюваль Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'48.693 38.442
10 27 South Africa Джонатан Абердин BMW M4 Turbo DTM 2020 58'56.986 46.735
11 62 Austria Фердинанд Габсбург Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'57.788 47.537
12 22 Austria Лукас Ауэр BMW M4 Turbo DTM 2020 58'58.156 47.905
13 53 United Kingdom Джейми Грин Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'59.419 49.168
14 10 United Kingdom Харрисон Ньюи Audi RS5 Turbo DTM 2020 59'00.451 50.200
15 13 Switzerland Фабио Шерер Audi RS5 Turbo DTM 2020 59'02.235 51.984
16 8 Poland Роберт Кубица BMW M4 Turbo DTM 2020 59'26.274 1'16.023
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Об этой статье

Серия DTM
Этап Нюрбургринг
Автор Александр Кабановский

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