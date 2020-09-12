Мюллер выиграл субботнюю гонку DTM на «Нюрбургринге»
Лидер общего зачета одержал четвертую победу в сезоне, его главный соперник Робин Фрейнс закрутился в борьбе за второе место
Нико Мюллер вновь наглядно продемонстрировал, кто в нынешнем сезоне более всего достоин чемпионского титула в DTM – он стартовал с поула, сразу уехал от соперников и лишь наращивал отрыв по ходу дистанции. В итоге преимущество швейцарского гонщика Audi достигло к финишу 15 секунд, и он еще больше укрепил свои позиции в общем зачете.
Главный соперник Мюллера Робин Фрейнс, напротив, потерял важные очки. Голландец стартовал третьим и на финальном отрезке оказался позади идущего вторым Рене Раста. Атака в первом повороте привела к тому, что машину Фрейнса закрутило, и он откатился на пятое место.
Подиум в итоге дополнил лучший из представителей BMW Марко Виттман. Одно время претендентом на призовой кубок казался Майк Роккенфеллер – он рано провел пит-стоп и смог подняться на второе место, но ближе к финишу потерял темп из-за износа шин и пропустил нескольких соперников, финишировав в итоге четвертым.
Результаты первой гонки DTM на «Нюрбургринге»
|Позиция
|#
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отрыв
|1
|51
|Нико Мюллер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'10.251
|2
|33
|Рене Раст
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'25.906
|15.655
|3
|11
|Марко Виттман
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|58'28.392
|18.141
|4
|99
|Майк Роккенфеллер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'31.093
|20.842
|5
|4
|Робин Фрейнс
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'33.229
|22.978
|6
|25
|Филипп Энг
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|58'33.640
|23.389
|7
|16
|Тимо Глок
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|58'38.352
|28.101
|8
|31
|Шелдон ван дер Линде
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|58'41.487
|31.236
|9
|28
|Лоик Дюваль
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'48.693
|38.442
|10
|27
|Джонатан Абердин
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|58'56.986
|46.735
|11
|62
|Фердинанд Габсбург
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'57.788
|47.537
|12
|22
|Лукас Ауэр
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|58'58.156
|47.905
|13
|53
|Джейми Грин
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'59.419
|49.168
|14
|10
|Харрисон Ньюи
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|59'00.451
|50.200
|15
|13
|Фабио Шерер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|59'02.235
|51.984
|16
|8
|Роберт Кубица
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|59'26.274
|1'16.023
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Этап
|Нюрбургринг
|Автор
|Александр Кабановский