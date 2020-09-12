Мюллер выиграл субботнюю гонку DTM на «Нюрбургринге»

Нико Мюллер вновь наглядно продемонстрировал, кто в нынешнем сезоне более всего достоин чемпионского титула в DTM – он стартовал с поула, сразу уехал от соперников и лишь наращивал отрыв по ходу дистанции. В итоге преимущество швейцарского гонщика Audi достигло к финишу 15 секунд, и он еще больше укрепил свои позиции в общем зачете.

Главный соперник Мюллера Робин Фрейнс, напротив, потерял важные очки. Голландец стартовал третьим и на финальном отрезке оказался позади идущего вторым Рене Раста. Атака в первом повороте привела к тому, что машину Фрейнса закрутило, и он откатился на пятое место.

Подиум в итоге дополнил лучший из представителей BMW Марко Виттман. Одно время претендентом на призовой кубок казался Майк Роккенфеллер – он рано провел пит-стоп и смог подняться на второе место, но ближе к финишу потерял темп из-за износа шин и пропустил нескольких соперников, финишировав в итоге четвертым.

Результаты первой гонки DTM на «Нюрбургринге»