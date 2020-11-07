Мюллер выиграл гонку DTM в Хоккенхайме и сократил отставание от Раста

Нико Мюллер выиграл первую гонку заключительного этапа сезона DTM в Хоккенхайме. Швейцарец стартовал вторым вслед за лидером сезона Рене Растом, но в конце гонки сумел отобрать первом место у своего партнера по Audi.

Эта победа позволила Мюллеру сократить отставание от Раста в общем зачете до 13 очков и сохранить шансы на чемпионский титул.

Тройку призеров сегодня замкнул еще один представитель Audi Джейми Грин. Бывший пилот Формулы 1 Роберт Кубица, который на прошлом этапе завоевал первый подиум в DTM, на этот раз пришел к финишу восьмым, всего в третий раз за сезон набрав очки.