Мюллер выиграл гонку DTM в Хоккенхайме и сократил отставание от Раста
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Исход титульной борьбы решится завтра в последней гонке сезона
Нико Мюллер выиграл первую гонку заключительного этапа сезона DTM в Хоккенхайме. Швейцарец стартовал вторым вслед за лидером сезона Рене Растом, но в конце гонки сумел отобрать первом место у своего партнера по Audi.
Эта победа позволила Мюллеру сократить отставание от Раста в общем зачете до 13 очков и сохранить шансы на чемпионский титул.
Тройку призеров сегодня замкнул еще один представитель Audi Джейми Грин. Бывший пилот Формулы 1 Роберт Кубица, который на прошлом этапе завоевал первый подиум в DTM, на этот раз пришел к финишу восьмым, всего в третий раз за сезон набрав очки.
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Автор
|Иван Матушкин
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Мюллер выиграл гонку DTM в Хоккенхайме и сократил отставание от Раста
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