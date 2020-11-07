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DTM / Отчет о гонке

Мюллер выиграл гонку DTM в Хоккенхайме и сократил отставание от Раста

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Мюллер выиграл гонку DTM в Хоккенхайме и сократил отставание от Раста
Автор:
, редактор

Исход титульной борьбы решится завтра в последней гонке сезона

Нико Мюллер выиграл первую гонку заключительного этапа сезона DTM в Хоккенхайме. Швейцарец стартовал вторым вслед за лидером сезона Рене Растом, но в конце гонки сумел отобрать первом место у своего партнера по Audi.

 

Эта победа позволила Мюллеру сократить отставание от Раста в общем зачете до 13 очков и сохранить шансы на чемпионский титул. 

Тройку призеров сегодня замкнул еще один представитель Audi Джейми Грин. Бывший пилот Формулы 1 Роберт Кубица, который на прошлом этапе завоевал первый подиум в DTM, на этот раз пришел к финишу восьмым, всего в третий раз за сезон набрав очки.

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Об этой статье

Серия DTM
Автор Иван Матушкин

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