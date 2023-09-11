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Mercedes и Lamborghini обменялись победами на этапе DTM

На вершину подиума по ходу уик-энда на «Заксенринге» поднимались Лука Штольц и Мирко Бортолотти

После рестарта: впереди Лука Штольц, Mercedes-AMG Team HRT, Mercedes-AMG GT3

В минувшие выходные участники DTM проводили шестой этап сезона. Чемпионат уже вышел на финишную прямую, когда лидерам было очень важно не терять очки. В субботу первую победу в нынешнем сезоне одержал Лука Штольц: за рулем Mercedes он стартовал с поула и на финише определил Томаса Прайнинга на две с половиной секунды. 

Австрийцу из Porsche такой результат позволил выйти в лидеры сезона, так как его главный соперник Мирко Бортолотти на Lamborghini финишировал только девятым, несмотря на четвертую стартовую позицию. 

Но днем позже Бортолотти удалось взять реванш. В воскресенье уже он стартовал с поула и стал сильнейшим, тогда как Прайнинг завершил дистанцию четвертым. 

Теперь за два этапа до финиша сезона Мирко возглавляет общий зачет с перевесом в девять баллов. 

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