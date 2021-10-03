Mercedes досрочно победил в зачете конструкторов DTM

Mercedes стала первой маркой, выигравшей чемпионат DTM в зачете производителей после перехода серии на технику GT3. Несмотря на то, что впереди еще две гонки, у конкурентов нет даже математического шанса превзойти Mercedes по количеству очков.

После второй гонки в Хоккенхайме, которая состоялась сегодня и закончилась победой Лукаса Ауэра на Mercedes AMG GT3 Evo, у производителя скопилось 527 очков. Для сравнения у Ferrari только 336 очков, а у Audi – 325.

Однако причина успеха Mercedes не в скорости, а скорее в числе автомобилей, представленных в чемпионате. На этих машинах выступает аж семь пилотов, что больше, чем у любой другой марки. Для сравнения, Ferrari представлена только двумя гонщиками.

Если смотреть не на зачет производителей, а на командный зачет, то лидирует коллектив AF Corse, который использует как раз машины Ferrari. В личном зачете также лидирует Лайам Лоусон, который пилотирует Ferrari.

Последний раз Mercedes побеждал в зачете конструкторов в 2018 году. С 1991 года марка становилась победителем 14 раз.