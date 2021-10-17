Марко сравнил юниора Red Bull с Маклареном

В прошлые выходные юниор Red Bull Лайам Лоусон получил обидное поражение в борьбе за титул DTM, будучи в начале финальной гонки выбит соперником с трассы, а в конце пострадав от грубой командной тактики Mercedes. Сам он заявил, что больше не вернется в этот чемпионат, а позже стало известно, что следующий год Лоусон проведет в Формуле 2.

Несмотря на поражение, спортивный советник Red Bull Хельмут Марко, который в команде как раз и отвечает за подбор пилотов, нашел для Лоусона слова похвалы и также сравнил новозеландца с самыми знаменитыми его соотечественниками.

«Мы абсолютно уверены, что он станет большим гонщиком, – сказал Марко. – Однако он тоже понимает, что для этого ему нужно ездить так, чтобы финишировать. Впрочем, по ходу года в DTM он добился очевидного прогресса.

К сожалению, в Формуле 2 ему не так везло. У него было много технических проблем, иначе он бы был гораздо выше в общем зачете.

Но что мне в нем нравится, так это то, что он твердо стоит на ногах. Он достаточно открытый и этим напоминает мне таких пилотов, как Брюс Макларен и Дэнни Хульм. Он является прямым их наследником. У него тот же стиль, и в жизни и в гонках. С ним не бывает никакой ерунды».

Дополнительная информация: Свен Хайдингер