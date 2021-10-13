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DTM / Норисринг Новости

Марко призвал отстранить соперника. Но не в Формуле 1

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Доктор Марко в ярости от упущенного титула

Марко призвал отстранить соперника. Но не в Формуле 1

Советник Red Bull Хельмут Марко известен яркими высказываниями и резкой критикой соперников по Формуле 1. Однако, занимаясь всей автоспортивной программой австрийской компании, Марко уделяет внимание и другим чемпионатом.

На этот раз гнев доктора Марко вызвал гонщик серии DTM Кельвин ван дер Линде. Он лишил чемпионского титула пилота Red Bull Лиама Лоусона, выбив его с трассы в решающей гонке. Перед гонкой пилоты шли на первом и втором местах, но из-за их аварии чемпионом стал Максимиллиан Гётц.

«Если он сделал это не специально, то он недостаточно понимает гонки, чтобы выступать в таком чемпионате, – сказал Марко про ван дер Линде. – Таких ошибок быть не может. Это было абсолютно дурацкое действие, и не в первый раз.

На мой взгляд, это неспортивное поведение, за которое он заслужил наказание. Такого человека должны отстранить. В Ф1 он бы автоматически получил так много штрафных очков, что пропустил бы гонку». 

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Судьбу титула DTM решила командная тактика Mercedes

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Судьбу титула DTM решила командная тактика Mercedes
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