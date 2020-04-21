Сезон 2020 года может стать для чемпионата DTM не последним. Компания Aston Martin уже покинула серию, в ближайшее межсезонье может уйти Audi, а оставшаяся BMW вряд ли заинтересована в выступлениях без конкурентов.

Однако легенда немецкого автоспорта, чемпион DTM 1990 года и экс-пилот Ф1 Ханс-Йоахим Штук уверен, что в ближайшие годы с серией ничего не случится. И даже озвучивает способ решения всех проблем.

«Я говорю главе чемпионата Бергеру: Герхард, как нам сохранить великий DTM? – рассказывает Штук в интервью немецкой редакции Motorsport.com. – Неужели нам и правда нужны эти специально построенные автомобили? Может быть перейти на машины класса GT3]? Он всегда сердито отвечал, что в его чемпионате никогда не будет системы системы выравнивания сил, которая есть в GT3. Но вот недавно кое-что изменилось.

В начале февраля я присутствовал на встрече Бергера с главой наблюдательного совета Porsche Вольфгангом Порше. Вольфганг предложил то же самое, и тут уже Герхард не смог сказать «никогда». Напротив, он внимательно выслушал».

Категория GT3 представляет собой доработанные для гонок серийные спорткары. Подобные гоночные машины создаются на основе машин множества марок, включая BMW, Mercedes и Porsche, а также Ferrari, Aston Martin и даже Lexus. Но автомобили GT3 уже используются во многих турнирах, близких к DTM по количеству этапов и их географии.

«Но пока нет гонок, где на автомобиле GT3 выступает только один пилот, – возражает Штук. – Кроме того, в условиях надвигающегося кризиса автоспорту придется искать варианты сотрудничества. И DTM мог бы объединиться, например, с GT Masters [наиболее престижным турниром, где используется техника GT3]».

Дополнительная информация: Свен Хайдингер