Леб нацелился выступать в DTM и провел тесты Ferrari

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Как стало известно онлайн-изданию Endurance-Info, Себастьен Леб стал участником двухдневной тестовой сессии, организованной партнером Red Bull в DTM – командой AF Corse. Вместе с ним за рулем Ferrari 488 GT3 на бельгийской трассе работали Фелипе Фрага и Ник Кэссиди, чье участие в предстоящем сезоне уже подтверждено.

Команда использовала по ходу сессии три автомобиля – в ливреях Red Bull, AlphaTauri и полностью белой окраске.

В Red Bull отказались от комментариев по поводу участия 48-летнего Леба в заездах, однако не стали отрицать факт его присутствия в Спа.

В новом сезоне DTM, который стартует в конце апреля в Алгарве, Кэссиди будет вынужден пропустить некоторые этапы из-за пересечения дат с Формулой Е и марафонским чемпионатом WEC.

Велика вероятность, что именно Леб будет заменять новозеландца в этих гонках – это как минимум два уик-энда в предстоящем сезоне. Еще одно выступление пока под вопросом, так как у самого Леба в это же время намечен этап Extreme E.

Ранее девятикратный чемпион WRC выступал в «24 часах Ле-Мана», где финишировал вторым, и одержал несколько побед в WTCC в 2014-15 годах.

Фелипе Фрага, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo Фото: Red Bull Content Pool