Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Бергер: Пока Росси не место в DTM
DTM Новость

Леб нацелился выступать в DTM и провел тесты Ferrari

Обладатель девяти титулов в мировом ралли уже опробовал машину в цветах Red Bull в Спа и явно не намерен останавливаться на этом

Автор:
, редактор (Германия)
Леб нацелился выступать в DTM и провел тесты Ferrari
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Как стало известно онлайн-изданию Endurance-Info, Себастьен Леб стал участником двухдневной тестовой сессии, организованной партнером Red Bull в DTM – командой AF Corse. Вместе с ним за рулем Ferrari 488 GT3 на бельгийской трассе работали Фелипе Фрага и Ник Кэссиди, чье участие в предстоящем сезоне уже подтверждено.

Команда использовала по ходу сессии три автомобиля – в ливреях Red Bull, AlphaTauri и полностью белой окраске.

В Red Bull отказались от комментариев по поводу участия 48-летнего Леба в заездах, однако не стали отрицать факт его присутствия в Спа.

В новом сезоне DTM, который стартует в конце апреля в Алгарве, Кэссиди будет вынужден пропустить некоторые этапы из-за пересечения дат с Формулой Е и марафонским чемпионатом WEC.

Велика вероятность, что именно Леб будет заменять новозеландца в этих гонках – это как минимум два уик-энда в предстоящем сезоне. Еще одно выступление пока под вопросом, так как у самого Леба в это же время намечен этап Extreme E.

Ранее девятикратный чемпион WRC выступал в «24 часах Ле-Мана», где финишировал вторым, и одержал несколько побед в WTCC в 2014-15 годах.

Читайте также:
Фелипе Фрага, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo

Фелипе Фрага, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo

Фото: Red Bull Content Pool

Поделились
Комментарии
Бергер: Пока Росси не место в DTM
Предыдущая новость

Бергер: Пока Росси не место в DTM

Больше от
Свен Хайдингер
Скандал в DTM: лидер устроил хаос на старте гонки Ассен
DTM

Скандал в DTM: лидер устроил хаос на старте гонки

В Mercedes задумались о возвращении в DTM
DTM

В Mercedes задумались о возвращении в DTM

Red Bull выбрала для Элбона машину в DTM. Это Ferrari
DTM

Red Bull выбрала для Элбона машину в DTM. Это Ferrari

Себастьен Лёб Больше от
Себастьен Лёб
В M-Sport взяли нового гонщика. Казалось бы, при чем тут Леб?
WRC

В M-Sport взяли нового гонщика. Казалось бы, при чем тут Леб?

Хэмилтон еще на год оставил Леба своим гонщиком в Extreme E
Extreme E

Хэмилтон еще на год оставил Леба своим гонщиком в Extreme E

В Швеции M-Sport выставит четвертую машину. Но не для Леба
WRC

В Швеции M-Sport выставит четвертую машину. Но не для Леба

Самое важное:

Леб нацелился выступать в DTM и провел тесты Ferrari
DTM DTM

Леб нацелился выступать в DTM и провел тесты Ferrari

Бергер: Пока Росси не место в DTM
DTM DTM

Бергер: Пока Росси не место в DTM

Германия и Нидерланды разошлись в вопросе о российских гонщиках
DTM DTM

Германия и Нидерланды разошлись в вопросе о российских гонщиках

Сын Ральфа Шумахера проведет сезон в DTM
DTM DTM

Сын Ральфа Шумахера проведет сезон в DTM

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.