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Леб дебютирует в DTM за AF Corse

Легенда ралли заменит Ника Кэссиди на этапе немецкого кузовного чемпионата в конце апреля

Автор:
, редактор
Соавтор:
Рахит Тукрал
, Репортер, Индия
Леб дебютирует в DTM за AF Corse
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Девятикратный чемпион WRC Себастьен Леб дебютирует в чемпионате DTM на первом этапе сезона в Португалии, который пройдет с 29 апреля по 1 мая. Француз проведет уик-энд за рулем команды AF Corse, заменив пилота коллектива Ника Кэссиди: в те же выходные параллельно состоится этап Формулы Е, и выступающий за Envision Racing Кэссиди отправится на гонку «электричек».

Себастьен Леб, Red Bull AlphaTauri AF Corse

Себастьен Леб, Red Bull AlphaTauri AF Corse

Фото: Red Bull Content Pool

Стоит отметить, что у Леба сохраняется шанс еще несколько раз появиться в DTM в грядущем сезоне, поскольку летом новозеландец вновь будет вынужден пропустить некоторые этапы из-за пересечения дат с ФЕ и марафонским чемпионатом WEC.

Напомним, что в конце марта Леб стал участником двухдневной тестовой сессии, где как раз и ездил за рулем Ferrari 488 GT3 команды Af Corse.

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