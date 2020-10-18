Кубица взял первый подиум в DTM, Раст снова выиграл

Рене Раст выиграл и вторую гонку DTM в Золдере, упрочив свою позицию во главе чемпионата. Победу Расту обеспечил более поздний, чем у ближайших соперников, пит-стоп, за счет которого он вырвался в лидеры.

Вторым финишировал Нико Мюллер, который возглавлял чемпионат до этапа в Золдере. А тройку сенсационно замкнул бывший пилот Формулы 1 Роберт Кубица. До сегодняшнего дня поляк за весь сезон лишь раз завершил гонку в первой десятке, а сегодня успел даже полидировать.

А вот еще один лидер сезона – Робин Фряйнс – сошел с дистанции уже на первом круге.