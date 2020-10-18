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DTM / Отчет о гонке

Кубица взял первый подиум в DTM, Раст снова выиграл

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Кубица взял первый подиум в DTM, Раст снова выиграл
Автор:
, редактор

Раст упрочил лидерство в чемпионате, которое захватил накануне

Рене Раст выиграл и вторую гонку DTM в Золдере, упрочив свою позицию во главе чемпионата. Победу Расту обеспечил более поздний, чем у ближайших соперников, пит-стоп, за счет которого он вырвался в лидеры. 

 

Вторым финишировал Нико Мюллер, который возглавлял чемпионат до этапа в Золдере. А тройку сенсационно замкнул бывший пилот Формулы 1 Роберт Кубица. До сегодняшнего дня поляк за весь сезон лишь раз завершил гонку в первой десятке, а сегодня успел даже полидировать. 

 

А вот еще один лидер сезона – Робин Фряйнс – сошел с дистанции уже на первом круге. 

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Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание Очки
1 Germany Рене Раст 40 1:00'29.757     25
2 Switzerland Нико Мюллер 40 1:00'41.257 11.500 11.500 18
3 Poland Роберт Кубица 40 1:00'55.542 25.785 14.285 15
4 Germany Тимо Глок 40 1:00'59.329 29.572 3.787 12
5 United Kingdom Джейми Грин 40 1:00'59.966 30.209 0.637 10
6 Germany Майк Роккенфеллер 40 1:01'01.728 31.971 1.762 8
7 South Africa Шелдон ван дер Линде 40 1:01'02.852 33.095 1.124 6
8 Germany Марко Виттман 40 1:01'16.956 47.199 14.104 4
9 United Kingdom Харрисон Ньюи 40 1:01'17.408 47.651 0.452 2
10 Austria Фердинанд Габсбург 39 1:00'30.844 1 Lap 1 Lap 1
  Austria Лукас Ауэр 6 11'20.558 34 Laps 33 Laps  
  France Бенуа Трелюйе 6 11'36.599 34 Laps 16.041  
13 Austria Филипп Энг 5 9'08.944 35 Laps 1 Lap  
  South Africa Джонатан Абердин 2 3'22.854 38 Laps 3 Laps  
  Switzerland Фабио Шерер 2 3'35.305 38 Laps 12.451  
16 Netherlands Робин Фрейнс 1 1'30.171 39 Laps 1 Lap  
Полные результаты
Раст выиграл в Золдере и вышел в лидеры DTM

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Раст выиграл в Золдере и вышел в лидеры DTM
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Об этой статье

Серия DTM
Пилоты Роберт Кубица , Рене Раст
Автор Иван Матушкин

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