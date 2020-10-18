Кубица взял первый подиум в DTM, Раст снова выиграл
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Раст упрочил лидерство в чемпионате, которое захватил накануне
Рене Раст выиграл и вторую гонку DTM в Золдере, упрочив свою позицию во главе чемпионата. Победу Расту обеспечил более поздний, чем у ближайших соперников, пит-стоп, за счет которого он вырвался в лидеры.
Вторым финишировал Нико Мюллер, который возглавлял чемпионат до этапа в Золдере. А тройку сенсационно замкнул бывший пилот Формулы 1 Роберт Кубица. До сегодняшнего дня поляк за весь сезон лишь раз завершил гонку в первой десятке, а сегодня успел даже полидировать.
А вот еще один лидер сезона – Робин Фряйнс – сошел с дистанции уже на первом круге.
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|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Рене Раст
|40
|1:00'29.757
|25
|2
|Нико Мюллер
|40
|1:00'41.257
|11.500
|11.500
|18
|3
|Роберт Кубица
|40
|1:00'55.542
|25.785
|14.285
|15
|4
|Тимо Глок
|40
|1:00'59.329
|29.572
|3.787
|12
|5
|Джейми Грин
|40
|1:00'59.966
|30.209
|0.637
|10
|6
|Майк Роккенфеллер
|40
|1:01'01.728
|31.971
|1.762
|8
|7
|Шелдон ван дер Линде
|40
|1:01'02.852
|33.095
|1.124
|6
|8
|Марко Виттман
|40
|1:01'16.956
|47.199
|14.104
|4
|9
|Харрисон Ньюи
|40
|1:01'17.408
|47.651
|0.452
|2
|10
|Фердинанд Габсбург
|39
|1:00'30.844
|1 Lap
|1 Lap
|1
|Лукас Ауэр
|6
|11'20.558
|34 Laps
|33 Laps
|Бенуа Трелюйе
|6
|11'36.599
|34 Laps
|16.041
|13
|Филипп Энг
|5
|9'08.944
|35 Laps
|1 Lap
|Джонатан Абердин
|2
|3'22.854
|38 Laps
|3 Laps
|Фабио Шерер
|2
|3'35.305
|38 Laps
|12.451
|16
|Робин Фрейнс
|1
|1'30.171
|39 Laps
|1 Lap
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Пилоты
|Роберт Кубица , Рене Раст
|Автор
|Иван Матушкин
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