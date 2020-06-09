Кубица стал худшим в первый день тестов DTM

Участники чемпионата DTM в воскресенье провели первый в этом сезоне тестовый день: заезды, которые должны продлиться четыре дня, начались на трассе «Нюрбургринг».

Лучший результат показал Филипп Энг – пилота, защищающий цвета марки BMW, проехал лучший круг за 1:19.204. Впрочем, отрыв австрийца от соперников из стана Audi был минимальным: Роберт Фрейнс проиграл лидеру одну сотую секунды, а еще три представителя ингольштадтской марки уложились в две десятых от времени Энга.

Все девять гонщиков, работавших в воскресенье на трассе, показали свои лучшие результаты в первой половине дня – после обеда даже лидеры поехали примерно на полсекунды медленнее.

Пять пилотов Audi провели заметно больше времени на трассе, чем четыре представителя BMW: 585 кругов против 383. При этом самым активным из гонщиков баварской марки стал Роберт Кубица, совершивший 115 кругов. Впрочем, это не помогло поляку подняться выше последней строчки протокола: быстрейший круг экс-пилот Ф1 проехал на 1,3 секунды медленнее лучшего времени дня.

Напомним, что Кубица в этом сезоне должен дебютировать в чемпионате DTM. Предположительно первый этап турнира пройдет в Спа в первые выходные августа.

Результаты первого дня тестов