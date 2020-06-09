Кубица стал худшим в первый день тестов DTM
Борьба за лучшее время круга в воскресенье была весьма плотной: лидеров BMW и Audi разделила одна сотая секунды
Участники чемпионата DTM в воскресенье провели первый в этом сезоне тестовый день: заезды, которые должны продлиться четыре дня, начались на трассе «Нюрбургринг».
Лучший результат показал Филипп Энг – пилота, защищающий цвета марки BMW, проехал лучший круг за 1:19.204. Впрочем, отрыв австрийца от соперников из стана Audi был минимальным: Роберт Фрейнс проиграл лидеру одну сотую секунды, а еще три представителя ингольштадтской марки уложились в две десятых от времени Энга.
Все девять гонщиков, работавших в воскресенье на трассе, показали свои лучшие результаты в первой половине дня – после обеда даже лидеры поехали примерно на полсекунды медленнее.
Пять пилотов Audi провели заметно больше времени на трассе, чем четыре представителя BMW: 585 кругов против 383. При этом самым активным из гонщиков баварской марки стал Роберт Кубица, совершивший 115 кругов. Впрочем, это не помогло поляку подняться выше последней строчки протокола: быстрейший круг экс-пилот Ф1 проехал на 1,3 секунды медленнее лучшего времени дня.
Напомним, что Кубица в этом сезоне должен дебютировать в чемпионате DTM. Предположительно первый этап турнира пройдет в Спа в первые выходные августа.
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Результаты первого дня тестов
|Пилот
|Марка
|Лучшее время дня
|Лучшее время во второй половине дня
|1.
|Филипп Энг
|BMW
|1:19.204
|1:19.897
|2.
|Робин Фрейнс
|Audi
|1:19.214
|1:21.206
|3.
|Фердинанд Габсбург
|Audi
|1:19.311
|1:19.938
|4.
|Майк Рокенфеллер
|Audi
|1:19.359
|1:19.836
|5.
|Рене Раст
|Audi
|1:19.406
|1:20.946
|6.
|Шелдон ван дер Линде
|BMW
|1:19.511
|1:20.111
|7.
|Марко Витманн
|BMW
|1:19.890
|1:20.674
|8.
|Фабио Шерер
|Audi
|1:20.117
|1:20.602
|9.
|Роберт Кубица
|BMW
|1:20.519
|1:21.206
Об этой статье
|Серия
|DTM
|Этап
|Июньские тесты на "Нюрбургринге"
|Автор
|Кирилл Качнов