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DTM / Июньские тесты на "Нюрбургринге" / Отчет о тестах

Кубица стал худшим в первый день тестов DTM

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Кубица стал худшим в первый день тестов DTM
Автор:
, Главный редактор
9 июн. 2020 г., 07:47

Борьба за лучшее время круга в воскресенье была весьма плотной: лидеров BMW и Audi разделила одна сотая секунды

Участники чемпионата DTM в воскресенье провели первый в этом сезоне тестовый день: заезды, которые должны продлиться четыре дня, начались на трассе «Нюрбургринг».

Лучший результат показал Филипп Энг – пилота, защищающий цвета марки BMW, проехал лучший круг за 1:19.204. Впрочем, отрыв австрийца от соперников из стана Audi был минимальным: Роберт Фрейнс проиграл лидеру одну сотую секунды, а еще три представителя ингольштадтской марки уложились в две десятых от времени Энга.

Все девять гонщиков, работавших в воскресенье на трассе, показали свои лучшие результаты в первой половине дня – после обеда даже лидеры поехали примерно на полсекунды медленнее.

Пять пилотов Audi провели заметно больше времени на трассе, чем четыре представителя BMW: 585 кругов против 383. При этом самым активным из гонщиков баварской марки стал Роберт Кубица, совершивший 115 кругов. Впрочем, это не помогло поляку подняться выше последней строчки протокола: быстрейший круг экс-пилот Ф1 проехал на 1,3 секунды медленнее лучшего времени дня.

Напомним, что Кубица в этом сезоне должен дебютировать в чемпионате DTM. Предположительно первый этап турнира пройдет в Спа в первые выходные августа.

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Результаты первого дня тестов

  Пилот Марка Лучшее время дня Лучшее время во второй половине дня
1. Филипп Энг Austria BMW 1:19.204 1:19.897
2. Робин Фрейнс Netherlands Audi 1:19.214 1:21.206
3. Фердинанд Габсбург Austria Audi 1:19.311 1:19.938
4. Майк Рокенфеллер Germany Audi 1:19.359 1:19.836
5. Рене Раст Germany Audi 1:19.406 1:20.946
6. Шелдон ван дер Линде South Africa BMW 1:19.511 1:20.111
7. Марко Витманн Germany BMW 1:19.890 1:20.674
8. Фабио Шерер Switzerland Audi 1:20.117 1:20.602
9. Роберт Кубица Poland BMW 1:20.519 1:21.206

 

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Об этой статье

Серия DTM
Этап Июньские тесты на "Нюрбургринге"
Автор Кирилл Качнов

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