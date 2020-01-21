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DTM / Новость

Кубица стал кандидатом в клиентскую команду BMW в DTM. Которой пока нет

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Кубица стал кандидатом в клиентскую команду BMW в DTM. Которой пока нет
Автор:
, редактор (Германия)
Соавтор: Рахит Тукрал
21 янв. 2020 г., 14:57

Новый запасной пилот Alfa Romeo в Ф1 может провести предстоящий сезон в DTM – однако не в заводской команде BMW, а в еще не созданной клиентской.

В прошлом году Кубица публично заявил, что в 2020-м намерен совмещать программы в нескольких гоночных сериях. Причем роль третьего пилота Ф1 в паре с выступлениями в DTM могли бы стать для него идеальным сценарием.

Поляк пилотировал BMW на декабрьских тестах в Хересе. По данным Motorsport.com, контракт Кубицы с Alfa Romeo позволит ему представлять немецкого производителя в «кузовной» серии.

Баварская марка еще не озвучила свой состав, но в нем точно есть вакансия после перевода Бруно Спенглера в IMSA. Предполагалось, что место канадского гонщика займет Кубица.

Однако, как стало известно Motorsport.com, существует вероятность, что бывший гонщик Williams присоединится к новой клиентской команде BMW – о создании которой еще никто не объявлял. Она могла бы могли получить поддержку личного спонсору Кубицы PKN Orlen, которая уже заключила соглашение с Alfa Romeo в Формуле 1.

Считается, что создание клиентской команды BMW станет реакцией на проблемы R-Motorsport, которая после отказа от дальнейшей работы с HWA до сих пор не нашла поставщика моторов для своих Aston Martin. Сейчас известно лишь то, что заводская BMW собирается выставить шесть машин на старт нового сезона.

В 2020 году календари Ф1 и DTM пересекаются трижды: Гран При Канады с этапом в Андерсторпе, Гран При Франции с этапом в Монце и Гран При Италии с этапом в Ассене.

«Я буду присутствовать практически на каждой гонке [в Ф1], – сказал Кубица в эфире польского TVP Sport. – И если гонщик [Alfa Romeo] не сможет выступать, я его заменю».

Спонсоры Кубицы отметили, что его обязанности в Ф1 не станут помехой для выступлений в DTM.

«Это дело Роберта, – сказал Даниэль Обайтек из Orlen. – Мы не откажемся, Роберт – тоже, Может быть, скоро будут новости».

Новый сезон DTM стартует 25 апреля в Бельгии, а в конце мая приедет на новую российскую трассу «Игора» в Ленинградской области.

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Об этой статье

Серия DTM , Формула 1
Пилоты Роберт Кубица
Автор Свен Хайдингер

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