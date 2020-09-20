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DTM / Нюрбургринг II / Отчет о гонке

Кубица сошел после лучшей квалификации в DTM, гонку выиграл Мюллер

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Кубица сошел после лучшей квалификации в DTM, гонку выиграл Мюллер
Автор:
, Главный редактор

Швейцарский пилот Audi одержал пятую победу в сезоне и укрепил лидерство в общем зачете

Нико Мюллер, пилотирующий Audi RS5 команды Abt, выиграл воскресную гонку этапа DTM на трассе «Нюрбургринг». Пятая победа в 12-ти состоявшихся в этом сезоне заездах позволила швейцарцу увеличить отрыв в общем зачете от ближайшего преследователя с 11-ти до 18-ти очков.

Ближайшим соперником Мюллера является еще один пилот на Audi – Робин Фрейнс, который выиграл воскресную квалификацию и получил право стартовать с поула в гонке. Однако сопротивляться лидеру сезона голландец не смог. Мюллер, начавший гонку с третьей позиции, в первых же поворотах опередил стартовавшего вторым Фердинанда Габсбурга – и еще до начала волны пит-стопов на торможении перед первым поворотом прошел и Фрейнса. Голландец минимизировал потери, финишировав вторым – на нижнюю ступень подиума поднялся еще один постоянный обитатель первой тройки Рене Раст.

Роберт Кубица мог стать одним из героев гонки. Утром экс-пилот Ф1 показал лучший в карьере квалификационный результат и смог стартовать с 7-й позиции – а на первых кругах гонки поляк прорвался на 6-е место. Однако еще в первой половине заезда пилот был вынужден сойти с трассы из-за проблем с коробкой передач.

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Машина Отрыв Отставание Очки
1 Switzerland Нико Мюллер Audi RS5 Turbo DTM 2020     25
2 Netherlands Робин Фрейнс Audi RS5 Turbo DTM 2020 11.790 11.790 18
3 Germany Рене Раст Audi RS5 Turbo DTM 2020 19.526 7.736 15
4 South Africa Шелдон ван дер Линде BMW M4 Turbo DTM 2020 22.733 3.207 12
5 Germany Марко Виттман BMW M4 Turbo DTM 2020 24.016 1.283 10
6 Austria Фердинанд Габсбург Audi RS5 Turbo DTM 2020 25.713 1.697 8
7 Germany Майк Роккенфеллер Audi RS5 Turbo DTM 2020 30.162 4.449 6
8 Germany Тимо Глок BMW M4 Turbo DTM 2020 33.795 3.633 4
9 France Лоик Дюваль Audi RS5 Turbo DTM 2020 40.763 6.968 2
10 South Africa Джонатан Абердин BMW M4 Turbo DTM 2020 44.264 3.501 1
11 United Kingdom Харрисон Ньюи Audi RS5 Turbo DTM 2020 44.645 0.381  
12 Austria Филипп Энг BMW M4 Turbo DTM 2020 45.058 0.413  
13 Austria Лукас Ауэр BMW M4 Turbo DTM 2020 45.523 0.465  
14 Switzerland Фабио Шерер Audi RS5 Turbo DTM 2020 46.347 0.824  
15 United Kingdom Джейми Грин Audi RS5 Turbo DTM 2020 6 Laps 6 Laps  
16 Poland Роберт Кубица BMW M4 Turbo DTM 2020 33 Laps 27 Laps  
Полные результаты

 

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Об этой статье

Серия DTM
Этап Нюрбургринг II
Пилоты Роберт Кубица , Нико Мюллер
Автор Кирилл Качнов

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