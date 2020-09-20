Нико Мюллер, пилотирующий Audi RS5 команды Abt, выиграл воскресную гонку этапа DTM на трассе «Нюрбургринг». Пятая победа в 12-ти состоявшихся в этом сезоне заездах позволила швейцарцу увеличить отрыв в общем зачете от ближайшего преследователя с 11-ти до 18-ти очков.

Ближайшим соперником Мюллера является еще один пилот на Audi – Робин Фрейнс, который выиграл воскресную квалификацию и получил право стартовать с поула в гонке. Однако сопротивляться лидеру сезона голландец не смог. Мюллер, начавший гонку с третьей позиции, в первых же поворотах опередил стартовавшего вторым Фердинанда Габсбурга – и еще до начала волны пит-стопов на торможении перед первым поворотом прошел и Фрейнса. Голландец минимизировал потери, финишировав вторым – на нижнюю ступень подиума поднялся еще один постоянный обитатель первой тройки Рене Раст.

Роберт Кубица мог стать одним из героев гонки. Утром экс-пилот Ф1 показал лучший в карьере квалификационный результат и смог стартовать с 7-й позиции – а на первых кругах гонки поляк прорвался на 6-е место. Однако еще в первой половине заезда пилот был вынужден сойти с трассы из-за проблем с коробкой передач.

Результаты гонки