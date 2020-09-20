Кубица сошел после лучшей квалификации в DTM, гонку выиграл Мюллер
Швейцарский пилот Audi одержал пятую победу в сезоне и укрепил лидерство в общем зачете
Нико Мюллер, пилотирующий Audi RS5 команды Abt, выиграл воскресную гонку этапа DTM на трассе «Нюрбургринг». Пятая победа в 12-ти состоявшихся в этом сезоне заездах позволила швейцарцу увеличить отрыв в общем зачете от ближайшего преследователя с 11-ти до 18-ти очков.
Ближайшим соперником Мюллера является еще один пилот на Audi – Робин Фрейнс, который выиграл воскресную квалификацию и получил право стартовать с поула в гонке. Однако сопротивляться лидеру сезона голландец не смог. Мюллер, начавший гонку с третьей позиции, в первых же поворотах опередил стартовавшего вторым Фердинанда Габсбурга – и еще до начала волны пит-стопов на торможении перед первым поворотом прошел и Фрейнса. Голландец минимизировал потери, финишировав вторым – на нижнюю ступень подиума поднялся еще один постоянный обитатель первой тройки Рене Раст.
Роберт Кубица мог стать одним из героев гонки. Утром экс-пилот Ф1 показал лучший в карьере квалификационный результат и смог стартовать с 7-й позиции – а на первых кругах гонки поляк прорвался на 6-е место. Однако еще в первой половине заезда пилот был вынужден сойти с трассы из-за проблем с коробкой передач.
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Результаты гонки
|Позиция
|Гонщик
|Машина
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Нико Мюллер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|25
|2
|Робин Фрейнс
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|11.790
|11.790
|18
|3
|Рене Раст
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|19.526
|7.736
|15
|4
|Шелдон ван дер Линде
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|22.733
|3.207
|12
|5
|Марко Виттман
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|24.016
|1.283
|10
|6
|Фердинанд Габсбург
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|25.713
|1.697
|8
|7
|Майк Роккенфеллер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|30.162
|4.449
|6
|8
|Тимо Глок
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|33.795
|3.633
|4
|9
|Лоик Дюваль
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|40.763
|6.968
|2
|10
|Джонатан Абердин
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|44.264
|3.501
|1
|11
|Харрисон Ньюи
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|44.645
|0.381
|12
|Филипп Энг
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|45.058
|0.413
|13
|Лукас Ауэр
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|45.523
|0.465
|14
|Фабио Шерер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|46.347
|0.824
|15
|Джейми Грин
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|6 Laps
|6 Laps
|16
|Роберт Кубица
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|33 Laps
|27 Laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Этап
|Нюрбургринг II
|Пилоты
|Роберт Кубица , Нико Мюллер
|Автор
|Кирилл Качнов