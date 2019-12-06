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Кубица примет участие в тестах DTM на BMW

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Кубица примет участие в тестах DTM на BMW
Автор:
, Featured writer
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор
6 дек. 2019 г., 08:02

Экс-пилот Williams в Формуле 1 станет участником декабрьской тестовой сессии «кузовного» чемпионата в Хересе.

О своем интересе к DTM Роберт Кубица не раз говорил после того, как стало известно об его уходе из Формулы 1. В четверг вечером стало известно, что польский пилот, принесший Williams единственное очко в сезоне-2019, опробует машину BMW на тестах. 

Баварский концерн пока не сформировал свой состав на будущий сезон, что позволяет говорить о высокой вероятности перехода Роберта в DTM. В 2013 году он уже тестировал машину серии – еще с мотором V8 прежнего поколения. 

Кроме того, своих главных успехов в Ф1 Кубица добился, выступая в 2006-09 годах за BMW Sauber. 

«Я очень жду тестов, чтобы познакомиться с турбомоторами, – цитирует поляка пресс-служба «кузовной» серии. –  Я хорошо могу представить свое будущее в DTM. 

Мне нужен новый вызов, и DTM, несомненно, является таковым. Это чемпионат высокого уровня, где выступают по-настоящему сильные гонщики. Но прежде надо дождаться тестов и посмотреть, что у меня получится». 

По информации Motorsport.com, Кубица также является претендентом на место в WRT Audi. Важным аргументом в пользу поляка является его спонсорская поддержка со стороны нефтяной компании PKN Orlen.

Тесты в Хересе пройдут 10-13 декабря. В сезоне-2020 один из этапов DTM впервые пройдет на новой трассе «Игора» в Ленинградской области. 

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Об этой статье

Серия DTM
Пилоты Роберт Кубица
Автор Том Эррингтон

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