Кубица объявил о выступлениях в DTM за BMW

Как ранее анонсировал Motorsport.com, в четверг было официально объявлено о выступлениях Роберта Кубицы в DTM в сезоне 2020 года. Польский пилот, покинувший команду Williams F1, пополнил состав участников BMW, став седьмым представителем баварской марки. В прошедшем декабре у 35-летнего поляка уже были тесты в Хересе.

Кубица, выступления которого продолжит поддерживать нефтяная компания Orlen, станет единственным гонщиком новой команды ART. Она уже выступала в DTM в 2015-16 годах, но тогда обслуживала в клиентском статусе машины Mercedes.

«DTM привлекает меня уже долгое время, – цитирует Роберта пресс-служба BMW. – И после декабрьских тестов в Хересе я ясно понял, что хочу большего.

Мне очень хочется начать новую главу своей гоночной карьеры. Я верю, что DTM является одной из лучших и самых сильных серий в мире.

На тестах я сразу же почувствовал себя комфортно за рулем BMW M4 DTM, а ART Grand Prix уже много лет остается серьезным игроком на международной гоночной арене. Уверен, что вместе мы многого сможем добиться.

Да, у нас меньше опыта, чем у давно выступающих команд, но мы готовы упорно трудиться, чтобы постоянно прогрессировать. Я очень жду старта сезона».

Благодаря появлению Кубицы количество участников предстоящего сезона DTM выросло до 15. Роберт примет участие в мартовских тестах в Монце, первый этап чемпионата пройдет 24-26 апреля в Зольдере, а в мае серия приедет на трассу «Игора» в Ленинградской области.