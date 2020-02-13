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DTM / Новость

Кубица объявил о выступлениях в DTM за BMW

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Кубица объявил о выступлениях в DTM за BMW
Автор:
, Репортер, Индия
Соавтор: Свен Хайдингер
13 февр. 2020 г., 10:21

Польский пилот в 2020 году параллельно с работой тест-пилота Alfa Romeo в Ф1 будет участвовать в гонках «кузовной» серии. Его машину будет обслуживать команда ART

Как ранее анонсировал Motorsport.com, в четверг было официально объявлено о выступлениях Роберта Кубицы в DTM в сезоне 2020 года. Польский пилот, покинувший команду Williams F1, пополнил состав участников BMW, став седьмым представителем баварской марки. В прошедшем декабре у 35-летнего поляка уже были тесты в Хересе.

Кубица, выступления которого продолжит поддерживать нефтяная компания Orlen, станет единственным гонщиком новой команды ART. Она уже выступала в DTM в 2015-16 годах, но тогда обслуживала в клиентском статусе машины Mercedes. 

«DTM привлекает меня уже долгое время, – цитирует Роберта пресс-служба BMW. – И после декабрьских тестов в Хересе я ясно понял, что хочу большего. 

Мне очень хочется начать новую главу своей гоночной карьеры. Я верю, что DTM является одной из лучших и самых сильных серий в мире. 

На тестах я сразу же почувствовал себя комфортно за рулем BMW M4 DTM, а ART Grand Prix уже много лет остается серьезным игроком на международной гоночной арене. Уверен, что вместе мы многого сможем добиться.

Да, у нас меньше опыта, чем у давно выступающих команд, но мы готовы упорно трудиться, чтобы постоянно прогрессировать. Я очень жду старта сезона».

Благодаря появлению Кубицы количество участников предстоящего сезона DTM выросло до 15. Роберт примет участие в мартовских тестах в Монце, первый этап чемпионата пройдет 24-26 апреля в Зольдере, а в мае серия приедет на трассу «Игора» в Ленинградской области. 

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Photo by: BMW AG

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Об этой статье

Серия DTM
Пилоты Роберт Кубица
Автор Рахит Тукрал

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Золдер

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