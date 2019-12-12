Кубица на тестах DTM: фото и видео

Покинувший Формулу 1 поляк еще не рассказывал, где продолжит гоночную карьеру в следующем году, однако собирался совмещать программы в нескольких сериях. Одной из них может стать DTM, на тесты которой в Херес приехал Кубица.

На испанской трассе Роберт проводит заезды за рулем машины BMW. Баварская марка еще не объявила состав пилотов на следующий год.

До Кубицы машину M4 тестировали Ник Йелолли, Марко Виттманн и Филипп Энг.

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