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Кубица на тестах DTM: фото и видео

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Кубица на тестах DTM: фото и видео
Автор:
12 дек. 2019 г., 12:15

Сегодня на трассе в Хересе бывший гонщик Williams Роберт Кубица сел за руль машины BMW.

Покинувший Формулу 1 поляк еще не рассказывал, где продолжит гоночную карьеру в следующем году, однако собирался совмещать программы в нескольких сериях. Одной из них может стать DTM, на тесты которой в Херес приехал Кубица.

На испанской трассе Роберт проводит заезды за рулем машины BMW. Баварская марка еще не объявила состав пилотов на следующий год.

До Кубицы машину M4 тестировали Ник Йелолли, Марко Виттманн и Филипп Энг.

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Список

Роберт Кубица, BMW M4 DTM

Роберт Кубица, BMW M4 DTM
1/7

Фотограф: BMW AG

Роберт Кубица, BMW M4 DTM

Роберт Кубица, BMW M4 DTM
2/7

Фотограф: BMW AG

Роберт Кубица, BMW M4 DTM

Роберт Кубица, BMW M4 DTM
3/7

Фотограф: BMW AG

Роберт Кубица, BMW M4 DTM

Роберт Кубица, BMW M4 DTM
4/7

Фотограф: BMW AG

Марко Виттман, BMW M4 DTM

Марко Виттман, BMW M4 DTM
5/7

Фотограф: BMW AG

Марко Виттман, BMW M4 DTM

Марко Виттман, BMW M4 DTM
6/7

Фотограф: BMW AG

Ник Йеллоли, BMW M4 DTM

Ник Йеллоли, BMW M4 DTM
7/7

Фотограф: BMW AG

 
 

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Об этой статье

Серия DTM , Формула 1
Пилоты Роберт Кубица
Автор Денис Буденков

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