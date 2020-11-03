Новый формат DTM не заинтересовал Кубицу

Покинув Формулу 1 после сезона-2019 за рулем медленной машины Williams, Роберт Кубица перебрался в DTM, где стал гонщиком команды ART. Начало кампании вышло сложным, но в Ассене поляк впервые заработал очки за рулем BMW, а недавнюю гонку в Золдере и вовсе завершил на подиуме.

Однако с будущего года DTM радикально меняет технический регламент, а место профессиональных команд займут частные. По словам Кубицы, эти правила игры ему совершенно не интересны.

«Я пришел в DTM из-за машин Класса 1, – объяснил он. – Из-за их возможностей и ощущений, которые они дают. Из-за того, что может получить от них гонщик.

Так что если вы спросите меня про DTM и следующий сезон, то я не знаю, хочу ли выступать в этом чемпионате. Честно говоря, я вообще не знаю, чем буду заниматься.

Обычно к этому моменту сезона ты начинаешь понимать возможные варианты. Но в нынешней ситуации из-за вируса все откладывается. Ближайшие недели станут очень важными для понимания будущего».

Он добавил: «Конечно, я знаю, чего бы мне хотелось. Вопрос в том, чтобы выяснить, возможно ли это – и потом уж двигаться вперед».

Роберт признался, что не испытывает большого интереса к автомобилям GT3, которые будут выходить на старт в DTM, – хотя и имел опыт выступления на них.

«С 2003 года, когда я начал гоняться в Формуле 3, вся моя жизнь проходила на машинах с высоким уровнем прижима, – объяснил 35-летний гонщик. – Когда вы переходите в GT3, то должны полностью перезагрузить свои мозги. Забыть все, к чему привыкли, и разобраться, как ехать быстро в новых категориях.

Наверное, там есть неплохие возможности, но это точно не то, что я ищу. Мне бы хотелось что-то такое, что было бы интересно, но что я никогда не пробовал прежде. DTM как раз оказалась подходящим вариантом благодаря правилам Класса 1. Еще один такой вариант – гонки на «Нордшляйфе»».

Кубица добавил, что рассматривает возможность перехода в марафонские соревнования. Прежде он проводил тесты с командами LMP1 Manor-Ginetta и ByKolles.

«Вариант с «Ле-Маном» я не исключаю, – сказал он. – Прототипы – одна из лучших категорий, там очень сложные гонки, а пилоты получают очень приятные впечатления.

Я тестировал машины LMP1 и LMP2, ими было приятно управлять. Но если вы увидите меня в Ле-Мане, но это точно будет прототип, а не машина GT».

Финал сезона DTM – последний в истории уик-энд серии на технике Класса 1 – пройдет 7-8 ноября в Хоккенхайме.

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