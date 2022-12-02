Конкуренты выкупили права на DTM у промоутеров серии

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История популярной гоночной серии пришла к своему логическому рубежу. Прошло всего два года после отказа боссов DTM от мощных машин Класса 1 в пользу техники GT – а промоутерской компании ITR на фоне внутренних разногласий пришлось продать права на три знаменитых буквы.

Клуб ADAC,который уже давно проводит собственный чемпионат GT Masters на таких же машинах GT3, уже заявил о планах преобразовать всю структуру немецкого автоспорта и создать под своим началом гармоничную структуру из многих классов.

В ADAC предложили участникам DTM и GT Masters совместно выступать в новой серии в 2023 году, но не сообщили никаких подробностей.

8 декабря в Мюнхене состоится пресс-конференция, где озвучат планы на будущее DTM.

«Ни один бренд на может сравниться с DTM в мире немецких гонок, – заявил президент ADAC по спорту Герд Эннсер. – Мы хотим сохранить его, так как это важнейший актив.

Он заработал выдающуюся репутацию не только в Германии, но и во всем гоночном мире. С будущего года DTM откроет новую главу в своей долгой истории – в семье гонок ADAC».

Прежние промоутеры из ITR и глава серии Герхард Бергер здорово пострадали от коронавирусной пандемии, которая не позволила получать деньги за билеты.

В официальном релизе ADAC есть цитата Бергера, но его роль в будущей структуре не раскрывается.

«Пришло время обеспечить DTM долгосрочное будущее – приводит слова Герхарда пресс-служба. – Именно поэтому я решил передать наш бренд ADAC. Я твердо убежден, что теперь он в правильных руках. У них есть все необходимое, чтобы предложить всем поклонникам автоспорта уникальный опыт.

Благодаря многолетнему опыту, сложившейся структуре и приверженности гонкам, ADAC сможет не только создать наилучшую синергию, но и последовательно развивать DTM.

Таким образом, созданы отличные предпосылки для того, чтобы мы еще много лет видели успехи серии на самом высоком уровне».

Чемпионом DTM в 2022 году стал Шелдон ван дер Линде, выступавший на BMW. В зачете конструкторов победила Audi.