Команда Баттона поедет в DTM с 2021-го
Бывший чемпион Ф1 расширяет свое присутствие как владелец команды
Со следующего года в серии DTM будет выступать команда, совладельцем которой является чемпион Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон. Команда под названием Jenson Team Rocket RJN будет использовать автомобили McLaren 720S GT3.
В 2020 году команда Баттона уже использовала технику McLaren в британской серии GT, а в DTM смогла прийти из-за перехода серии на технику класса GT3 со следующего года. Сам Баттон ранее выступал за McLaren в Ф1.
«Мне всегда нравилась DTM и меня радует, что серия перешла на GT3. Я давно знаю Герхарда Бергера и уверен, он позаботится о создании хорошего шоу», –прокомментировал новый шаг команды Баттон.
Вчера также стало известно, что команда Abt Sportsline продолжит выступление в серии в следующем году. Она стала первой действующей командой DTM, которая решила остаться в чемпионате при переходе на новую технику.
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Пилоты
|Дженсон Баттон
|Автор
|Джейк Боксалл-Легг