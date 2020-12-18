Команда Баттона поедет в DTM с 2021-го

Со следующего года в серии DTM будет выступать команда, совладельцем которой является чемпион Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон. Команда под названием Jenson Team Rocket RJN будет использовать автомобили McLaren 720S GT3.

В 2020 году команда Баттона уже использовала технику McLaren в британской серии GT, а в DTM смогла прийти из-за перехода серии на технику класса GT3 со следующего года. Сам Баттон ранее выступал за McLaren в Ф1.

«Мне всегда нравилась DTM и меня радует, что серия перешла на GT3. Я давно знаю Герхарда Бергера и уверен, он позаботится о создании хорошего шоу», –прокомментировал новый шаг команды Баттон.

Вчера также стало известно, что команда Abt Sportsline продолжит выступление в серии в следующем году. Она стала первой действующей командой DTM, которая решила остаться в чемпионате при переходе на новую технику.