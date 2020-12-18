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DTM / Новость

Команда Баттона поедет в DTM с 2021-го

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Команда Баттона поедет в DTM с 2021-го
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Бывший чемпион Ф1 расширяет свое присутствие как владелец команды

Со следующего года в серии DTM будет выступать команда, совладельцем которой является чемпион Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон. Команда под названием Jenson Team Rocket RJN будет использовать автомобили McLaren 720S GT3. 

В 2020 году команда Баттона уже использовала технику McLaren в британской серии GT, а в DTM смогла прийти из-за перехода серии на технику класса GT3 со следующего года. Сам Баттон ранее выступал за McLaren в Ф1.

«Мне всегда нравилась DTM и меня радует, что серия перешла на GT3. Я давно знаю Герхарда Бергера и уверен, он позаботится о создании хорошего шоу», –прокомментировал новый шаг команды Баттон.

Вчера также стало известно, что команда Abt Sportsline продолжит выступление в серии в следующем году. Она стала первой действующей командой DTM, которая решила остаться в чемпионате при переходе на новую технику.

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Об этой статье

Серия DTM
Пилоты Дженсон Баттон
Автор Джейк Боксалл-Легг

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