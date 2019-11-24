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DTM / Отчет о гонке

Картикеян выиграл вторую гонку DTM и Super GT на «Фудзи»

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Картикеян выиграл вторую гонку DTM и Super GT на «Фудзи»
Автор:
, редактор
24 нояб. 2019 г., 06:41

Индийский на финише гонщик отбил атаки Лоика Дюваля и Марко Виттмана.

Нараин Картикеян стал лучшим во второй совместной гонке серий DTM и Super GT на японской трассе «Фудзи». На первых кругах Картикеяну удалось обогнать стартовавшего с поула Лоика Дюваля. После пит-стопа индиец откатился во вторую десятку, но постепенно вернулся в лидеры за счет остановок других пилотов. Индийскому пилоту удалось отбить атаки соперников на рестартах и удержать первое место до финиша.

 

Вторым финишировал Дюваль. Прокол колеса на старте отбросил его в хвост пелотона, но за счет раннего пит-стопа француз вернулся в число лидеров. Во время одного из выездов сейфти-кара незадолго до финиша гонки Дюваль поехал в боксы во второй раз. Свежая резина позволила ему атаковать на оставшихся рестартах. Второе место француз вырвал на у Марко Виттмана на последнем круге уже после истечения времени гонки: после ухода машины безопасности с трассы у пилотов оставался один круг до финиша, но Дювалю хватило его, чтобы прорваться с третьего места на второе. Виттман финишировал третьим.

По ходу гонки машина безопасности дважды появлялась на трассе из-за проколов у Дюваля и Раста, после которых разорванные шины отрывали аэродинамические детали от машин гонщиков. Еще раз сейфти-кару пришлось появиться из-за массового завала, возникшего после рестарта.

 

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Об этой статье

Серия DTM
Автор Иван Матушкин

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