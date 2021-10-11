Накануне решающей гонки на «Норисринге» известный по выступлениям в Ф2 Лоусон лидировал в общем зачете, опережая ван дер Линде на 18 очков. Новозеландец заметно увеличил свои шансы на титул, завоевав за рулем Ferrari право стартовать с поула и заработав за это еще три балла.

Однако опасная атака со стороны ван дер Линде на первом торможении привела к столкновению и повреждению подвески на машине Лиама. Вот как это было:

Днем ранее между претендентами на титул уже произошел похожий эпизод, но тогда последствия оказались не столь серьезными, а гонщик Audi пострадал даже больше Лоусона.

В воскресенье авария не позволила протеже Red Bull завоевать титул, который неожиданно достался Максимилиану Гетцу.

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После финиша Лиам не стал выбирать слова, говоря о действиях ван дер Линде.

«Субботняя история повторилась, – сказал гонщик. – Я, честно говоря, думал, что этот парень хоть чему-то научится. Но после вчерашнего он сделал в точности то же самое.

Он просто похоронил нашу гонку. Понятно, что я опустошен, мне очень обидно за всю команду, которая своей упорной работой по ходу сезона заслужила этот титул.

Они выдавали максимум по ходу каждого уик-энда, и я рассчитывал отблагодарить их чемпионством. Мы были на поуле, я хорошо стартовал, машина ехала очень здорово. Но ты не в силах застраховаться от того, что какой-то идиот повторит свою же ошибку».

Лоусон добавил: «Когда один и тот же парень выбивает тебя раз за разом… Честно, он самый грязный гонщик из всех, с кем мне приходилось соперничать. И еще он ничему не учится.

Невероятно обидно, когда два дня подряд не выходит проехать первый поворот из-за того, что тебя выбивает один и тот же соперник. Я надеялся, что он сделает выводы, но куда там…»

Ник Кэссиди, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo (№23), Лиам Лоусон, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo (№30), Кельвин ван дер Линде, Abt Sportsline Audi R8 LMS GT3 (№3) Фото: Александр Триниц

Сам ван дер Линде, тоже проигравший в итоге титул из-за прокола, заметил: «В том месте всегда очень непросто тормозить. И меня удивило, как рано они начали замедляться. Пришлось уворачиваться. Я не хотел приехать в его машину, моя работа не в этом. А потом, уже в повороте, между нами произошел контакт».

Судьи оштрафовали Кельвина на пять секунд – но не за само столкновение, а за срезку поворота.

После проблем у обоих претендентов на титул чемпионом DTM в итоге стал Максимилиан Гетц, который стал победителем обеих гонок на «Норисринге» и опередил Лоусона на три очка.