Гонщик IndyCar поедет за Audi в DTM

Чемпион Indy Lights 2017 года Джонс провел в IndyCar два сезона, он гонялся за Chip Ganassi Racing и Ed Carpenter Racing, трижды поднявшись на подиум. Недавно 24-летний пилот, выступающий под флагом ОАЭ, неожиданно принял участие в молодежных тестах DTM, а в среду стало известно о его контракте с командой WRT.

В 2019-м за этот коллектив выступали Джонатан Абердин и Пьетро Фиттипальди, но оба покинули свои места – напарником Джонса стал Фабио Шерер. Швейцарец до последнего времени стартовал в формульных гонках, но завершил прошедший сезон Ф3 только 17-м.

Существует вероятность, что Абердин останется в «кузовной» серии, но продолжит карьеру в другой команде Audi.