Гонщик IndyCar поедет за Audi в DTM
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Команда WRT объявила свой состав на предстоящий сезон DTM – ее пилотами стали выступавший прежде в Америке Эд Джонс и известный по Формуле 3 Фабио Шерер.
Чемпион Indy Lights 2017 года Джонс провел в IndyCar два сезона, он гонялся за Chip Ganassi Racing и Ed Carpenter Racing, трижды поднявшись на подиум. Недавно 24-летний пилот, выступающий под флагом ОАЭ, неожиданно принял участие в молодежных тестах DTM, а в среду стало известно о его контракте с командой WRT.
В 2019-м за этот коллектив выступали Джонатан Абердин и Пьетро Фиттипальди, но оба покинули свои места – напарником Джонса стал Фабио Шерер. Швейцарец до последнего времени стартовал в формульных гонках, но завершил прошедший сезон Ф3 только 17-м.
Существует вероятность, что Абердин останется в «кузовной» серии, но продолжит карьеру в другой команде Audi.
Джонатан Абердин, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM
Фото: Александр Триниц
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Пилоты
|Эд Джонс , Фабио Шерер
|Автор
|Том Эррингтон
Гонщик IndyCar поедет за Audi в DTM
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