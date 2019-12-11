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Гонщик IndyCar поедет за Audi в DTM

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Гонщик IndyCar поедет за Audi в DTM
Автор:
, Featured writer
11 дек. 2019 г., 12:53

Команда WRT объявила свой состав на предстоящий сезон DTM – ее пилотами стали выступавший прежде в Америке Эд Джонс и известный по Формуле 3 Фабио Шерер.

Чемпион Indy Lights 2017 года Джонс провел в IndyCar два сезона, он гонялся за Chip Ganassi Racing и Ed Carpenter Racing, трижды поднявшись на подиум. Недавно 24-летний пилот, выступающий под флагом ОАЭ, неожиданно принял участие в молодежных тестах DTM, а в среду стало известно о его контракте с командой WRT.

В 2019-м за этот коллектив выступали Джонатан Абердин и Пьетро Фиттипальди, но оба покинули свои места – напарником Джонса стал Фабио Шерер. Швейцарец до последнего времени стартовал в формульных гонках, но завершил прошедший сезон Ф3 только 17-м. 

Существует вероятность, что Абердин останется в «кузовной» серии, но продолжит карьеру в другой команде Audi.

Jonathan Aberdein, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM

Джонатан Абердин, Audi Sport Team WRT, Audi RS 5 DTM

Фото: Александр Триниц

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Об этой статье

Серия DTM
Пилоты Эд Джонс , Фабио Шерер
Автор Том Эррингтон

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