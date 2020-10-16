Гоночный босс BMW ушел в отставку

Этот шаг должен стать началом коренной реорганизации гоночной программы BMW, которая затронет как заводские, так и частные команды в самых разных сериях. Планируется, что вся спортивная деятельность будет сосредоточена в рамках Подразделения М – это традиционное обозначение самых мощных моделей концерна.

В известном смысле реорганизация повторяет шаги, уже сделанные Renault: французы объединили все гоночные программы, включая Ф1 и «Ле-Ман», под брендом Alpine. У Mercedes эту же функцию выполняет AMG.

BMW сейчас представлена заводскими командами в DTM, американской марафонской серии IMSA и Формуле Е, однако программа в DTM будет свернута в конце 2020 года после решения боссов серии изменить ее формат с прицелом на независимых участников.

Читайте также: DTM с 2021 года перейдет на регламент GT Plus

Сейчас баварцы разрабатывают новую модель класса GT3, которая будет базироваться на купе M4 и выйдет на трассы в 2022 году.

Марквардт возглавлял BMW Motorsport с 2011 года, сменив на этом посту Марио Тайссена. После его ухода главой гоночного отделения станет Маркас Флаш, нынешний управляющий директор Подразделения М.