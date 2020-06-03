Гонку в России исключили из календаря DTM

DTM не приедет в Россию в 2020 году. В изначальной версии календаря этого сезона присутствовала гонка на новой трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области. Сегодня серия DTM опубликовала новую версию календаря. В нем нет российского автодрома.

Это уже второй международный чемпионат, который отказался приезжать на «Игору». Ранее трасса под Петербургом потеряла этап мирового ралли-кросса. В 2020 году на этом автодроме не будет ни одного события интернационального масштаба.

Вместо «Игоры Драйв» DTM вернется в Спа. Гонка на знаменитой бельгийской трассе вошла в расписание чемпионата впервые с 2005 года. Заезд на «Спа-Франкоршаме» станет не единственным в графике немецкого первенства за пределами Германии: в сентябре DTM приедет в голландский Ассен, а в октябре вернется в Бельгию ради сразу двух этапов на «Зольдере». Это опровергает появившуюся ранее теорию, что DTM устроит весь сезон внутри Германии.

Вместе с Россией собственные этапы DTM потеряли Швеция, Италия и Великобритания. Еще одной интересной особенностью стало проведение одной из гонок на «Нюрбургринге» в тот же уик-энд, что и «24 часа Ле-Мана». Первый этап пройдет на «Норисринге» с 10 по 12 июля.

Новый календарь чемпионата DTM на 2020 год: