Глава DTM обвинил Mercedes во вредительстве

Финал DTM закончился скандальной победой Максимилиана Гётца, который стал чемпионом благодаря приказу со стороны Mercedes. Гётц шел третьим, а для победы в чемпионате ему нужно было финишировать только первым. Так что два других пилота, также выступающие на Mercedes, после приказа от автопроизводителя пропустили его вперед.

До этого года в DTM приказы пилотам со стороны автоконцернов были строго запрещены, а нарушителю полагался штраф в 250 тысяч евро. Однако по регламенту 2021 года все команды стали формально независимыми от автопроизводителей, так что правило просто убрали за кажущейся ненадобностью. Но как оказалось, именно компания Mercedes сохранила довольно тесные отношения со своими клиентскими командами, дающие ей право отдавать приказы в гонках.

Это очень расстроило главу DTM Герхарда Бергарда, который в свое время сам выступал против командной тактики

«Приказ от Mercedes, как и маневр ван дер Линде нанесли ущерб чемпионату, – заяви Бергер изданию Bild. – Я прошу прощения у всех, кто был причастен к тому, чтобы сделать гонки более зрелищными. Кто помог чемпионату состояться, кто боролся за то, чтобы в гонках побеждал сильнейший. Собственно, так и было до самого финала.

К сожалению, под конец это не сработало. Я прошу прощения у болельщиков и не собираюсь оставлять это просто так. Подумаю, как не допустить этого в будущем».

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