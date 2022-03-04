Германия и Нидерланды разошлись в вопросе о российских гонщиках

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Ответственные за автоспорт национальные федерации Германии и Нидерландов приняли решения касательно спортсменов, выступающих в гонках с лицензиями, выданными Россией или Белоруссией.

Германия последовала примеру Великобритании и Финляндии, запретив любое участие для таких пилотов в гонках, проходящих на ее территории. Напомним, что в 2022 году на территории Германии не должно было пройти ни Гран При Ф1, ни гонки Формулы 3, где выступает Александр Смоляр, ни этапа W Series, где едет Ирина Сидоркова, ни гонки чемпионата мира на выносливость, в котором остается неопределенной судьба Даниила Квята.

В свою очередь, федерация Нидерландов опубликовала заявление с поддержкой решения FIA разрешить российским гонщиком выступать в нейтральном статусе: «Россияне и белорусы должны получить шанс дистанцироваться от своих правящих режимов. Мы бы не хотели, чтобы жители России и Белоруссии, которые придерживаются верной точки зрения, были несправедливо наказаны».

Напомним, что сегодня FIA опубликовала документ, который должны подписать гонщики, готовые выступать в нейтральном статусе. В нем им прямо запрещается любое упоминание о своей российской принадлежности где бы то ни было.

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