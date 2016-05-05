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DTM / Самое интересное

Галерея: самые успешные машины в истории DTM

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Галерея: самые успешные машины в истории DTM
Автор:
5 мая 2016 г., 07:23

В преддверии нового сезона немецкой "кузовной" серии Motorsport.com предлагает проследить за эволюцией её гоночной техники, вспомнив самые успешные автомобили в истории DTM.

Сейчас DTM является вотчиной трёх ведущих немецких автоконцернов: Audi, BMW и Mercedes-Benz. Однако в общей сложности за три с лишним десятка лет в серии выступали машины 17 различных марок: помимо германской "большой тройки", это Alfa Romeo, Chevrolet, FIAT, Ford, Mazda, MG, Mitsubishi, Nissan, Opel, Rover, Toyota, Vauxhall, Volkswagen и Volvo.

Разумеется, далеко не всем машинам в DTM сопутствовал успех. Перед стартом нового сезона немецкого "кузовного" первенства мы решили вспомнить самые успешные модели в его истории.

Слайдер
Список

BMW 635 CSi (дебют в 1984 году)

BMW 635 CSi (дебют в 1984 году)
1/18

Фотограф: ITR eV

Серия DTM ведёт свою историю с 1984 года. Тогда машины были максимально приближены к серийным, что делало участие в чемпионате доступным для частников. В дебютном сезоне титул завоевал Фолькер Штрицек на BMW 635. При этом немец, который впоследствии займёт пост директора гоночного департамента Opel, не выиграл за год ни одной гонки!

Volvo 240 Turbo (1985)

Volvo 240 Turbo (1985)
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Фотограф: ITR eV

Во втором сезоне DTM немецкие гонщики и машины были повержены скандинавскими гостями. Чемпионом стал Пер Стуресон за рулём Volvo с турбонаддувом.

Rover Vitesse (1986)

Rover Vitesse (1986)
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Фотограф: ITR eV

Ещё одна "нетрадиционная" марка для DTM – британский Rover. В общей сложности на модели Vitesse было выиграно шесть гонок в 32-х стартах, а в 1986-м датчанин Курт Тим завоевал на такой машине титул.

BMW M3 (1987)

BMW M3 (1987)
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Классическая BMW M3 в бело-сине-красной расцветке стала одной из самых узнаваемых гоночных машин. В период с 1987-го по 1994-й на этой модели была выиграна 41 гонка и завоёвано два титула – в 1987-м сильнейшим стал бельгиец Эрик ван де Пуле, а спустя два года чемпионство завоевал итальянец Роберто Равалья.

Ford Sierra (1988)

Ford Sierra (1988)
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Американская марка во второй половине 80-х также добивалась успехов в DTM. Дебют модели Sierra состоялся в 1985-м, а спустя три года за её рулём будущий заводской гонщик Mercedes Клаус Людвиг завоевал первый из трёх своих титулов. В общей сложности за пять лет на Ford Sierra было выиграно 29 гонок.

AMG-Mercedes 190E (1988)

AMG-Mercedes 190E (1988)
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Фотограф: Daimler AG

Со "190-й" моделью штутгартский концерн одержал в DTM полсотни побед в период с 1988-го по 1993-й. Особенно успешным получился сезон-92, в котором пилоты за рулём 190 E 2.5-16 Evo 2 выиграли 16 гонок из 24-х и заняли три верхних строчки в итоговой таблице чемпионата. Именно в том году Клаус Людвиг принёс "Трехлучевой звезде" первый титул в DTM. Также в 1992-м свою знаменитую победу в Хоккенхайме одержала Эллен Лор, которая до сих пор остаётся единственной женщиной, сумевшей выиграть гонку DTM.

Audi V8 quattro (1990)

Audi V8 quattro (1990)
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Фотограф: HOCH ZWEI

Ингольштадский концерн впервые выставил заводскую команду в DTM в 1990-м, подготовив модель Audi V8 quattro. Полноприводная машина оказалась очень успешной: Ханс-Йоахим Штук выиграл на ней уже в дебютном сезоне, а на следующий год этот успех повторил Франк Била. Всего за два года на этой модели было одержано 19 побед.

Alfa Romeo 155 V6 Ti (1993)

Alfa Romeo 155 V6 Ti (1993)
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Фотограф: HOCH ZWEI

Итальянская компания взяла DTM штурмом. В первом же сезоне с моделью 155 V6 Никола Ларини принёс Alfa Romeo титул. И хотя успех 1993-го остался единственным, в общей сложности миланская марка одержала в DTM 41 победу за четыре года.

AMG-Mercedes C-Klasse (1994)

AMG-Mercedes C-Klasse (1994)
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Фотограф: HOCH ZWEI

За три сезона c 1994-го по 1996-й на C-Klasse V6 было одержано 34 победы и выиграно два чемпионских титула. В 1994-м во второй раз сильнейшим стал Клаус Людвиг, а год спустя его сменил на вершине "Мистер DTM" Бернд Шнайдер. Немец принёс Mercedes в том сезоне 11 побед, а в общей сложности из 24 гонок пилоты на штутгартских машинах финишировали первыми 17 раз. Гонщики на C-Klasse V6 оккупировали пять верхних строчек в генеральной классификации.

Opel Calibra V6 4x4 (1996)

Opel Calibra V6 4x4 (1996)
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В 1996-м на базе DTM была образована серия ITC с этапами не только в Европе, но также в Азии и Южной Америке. Однако такая глобализация и ошибки в управлении привели к резкому скачку расходов и закрытию чемпионата в конце сезона, который стал самым успешным в истории для Opel – за рулём модели Calibra V6 Мануэль Ройтер стал чемпионом. Всего же на счету этой машины с 1994 года – 12 одержанных побед.

AMG-Mercedes CLK (2000)

AMG-Mercedes CLK (2000)
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Фотограф: ITR eV

В 2000-м на старт возрождённого после четырехлетнего перерыва DTM компания Mercedes выставила модель CLK. За четыре сезона на ней было добыто 30 побед. Причём в 2001-м пилоты за рулём CLK выиграли восемь из десяти гонок, а в 2003-м и вовсе стали сильнейшими во всех гонках, кроме одной.

Abt-Audi TT-R (2002)

Abt-Audi TT-R (2002)
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Фотограф: HOCH ZWEI

До 2004 года Audi не была представлена в DTM официальной заводской программой, но это не помешало команде, образованной на базе придворного тюнинг-ателье ингольштадтского концерна, подготовит быстрый автомобиль TT-R, за рулём которого Лоран Аелло в 2002-м выиграл титул в схватке с Берндом Шнайдером на Mercedes. Всего на этой модели за три года было одержано восемь побед.

Audi A4 DTM (2004)

Audi A4 DTM (2004)
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Фотограф: XPB Images

В 2004-м "Четыре кольца" вернулись в DTM с полностью заводской командой и новым автомобилем. В первом же сезоне на Audi A4 DTM Маттиас Экстрём выиграл титул, а спутся три года повторил это достижение. Затем два года подряд, в 2008-2009-м, чемпионский титул ингольштадтцам приносил Тимо Шайдер. А в 2011-м сильнейшим стал Мартин Томчик, хотя выступал он за рулём A4 DTM в спецификации предыдущего года.

AMG-Mercedes C-Coupé (2004)

AMG-Mercedes C-Coupé (2004)
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Фотограф: XPB Images

Второе пришествие в DTM "цэ-класса" состоялось в 2004-м. Эта модель стала самой успешной в истории марки – на разных модификациях было одержано 50 побед в 84-х гонках, а Гэри Паффет, Бернд Шнайдер и Пол ди Реста за рулём C-Coupe DTM принесли Mercedes три титула. Кстати, триумф ди Ресты в чемпионате 2010-го до прошлогоднего успеха Верляйна оставался последним для "Трёх лучей" в DTM. А в 2007-м на этапе в Ошерслебене Паффет стал первым гонщиком, кому удалось одержать победу на "прошлогодней" машине.

BMW M3 DTM (2012)

BMW M3 DTM (2012)
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Фотограф: BMW AG

Мюнхенский концерн триумфально вернулся в DTM после 20-летнего перерыва, выиграв в 2012-м с Бруно Спенглером чемпионский титул. За два года выступлений нового поколения M3 DTM на этой машине было одержано десять побед.

Audi RS 5 DTM (2013)

Audi RS 5 DTM (2013)
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Фотограф: Audi Communications Motorsport

В 2013-м не нашлось равных Майку Роккенфеллеру за рулём обновлённой Audi RS 5 DTM. В том сезоне немец выиграл всего две гонки (в том числе премьерный этап серии в России), но этого вполне хватило, чтобы оформить титул за один этап до окончания первенства. Перед сезоном-2016 на счету этой машины значится 14 побед, но титул Рокки пока остаётся единственным.

BMW M4 DTM (2014)

BMW M4 DTM (2014)
17/18

Фотограф: Сергей Беднарук

В 2014-м на смену "эм-третьей" мюнхенский концерн вывел на трассу новую модель M4 DTM. За её рулём Марко Виттман оказался недосягаем в том сезоне, выиграв четыре гонки и став чемпионом за два этапа до конца первенства. На настоящий момент на счету M4 DTM значится десять побед.

Mercedes C 63 DTM (2015)

Mercedes C 63 DTM (2015)
18/18

Фотограф: Сергей Беднарук

После неудачного сезона-2014 Mercedes, несмотря на "заморозку" технического регламента, получила возможность доработать машину. В 2015-м штутгартский концерн выставил на старт модель C 63 DTM. Технические обновления и ставка на Паскаля Верляйна принесли свои плоды – молодой немец, одержав две победы в гонках, стал самым молодым чемпионом в истории DTM. В этом сезоне "Три луча" выставят на старт обновлённую версию "цэ-шестьдесят-третьей".

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Об этой статье

Серия DTM
Автор Штефан Элен

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