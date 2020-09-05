Фрейнс впервые в карьере выиграл гонку DTM

Два гонщика стартовали с первого ряда, показав в квалификации времена с разницей в 0,034 секунды. Но если Дюваль сразу умчался вперед по еще сырой после недавнего дождя трассе, то Робин Фрейнс пропустил на первых метрах Фердинанда Габсбурга.

Впрочем, темп последнего не позволял рассчитывать на что-то серьезное – в итоге австриец приехал только седьмым, – так что скоро Фрейнс вернулся на вторую позицию, но до пит-стопов уступал лидеру слишком много, чтобы думать об атаках.

На втором комплекте сликов картина изменилась: Дювалю уже не удавалось поддерживать отрыв от преследователей, Фрейнс догнал его и за 10 минут до финиша вышел вперед.

Француз, который за три года выступлений в DTM ни разу не становился сильнейшим, не собирался уступать без борьбы и до самого финиша оказывал прессинг на Фрейнса, а на последнем круге и вовсе провел весьма опасную атаку. Однако Робин удержался впереди и к радости голландских болельщиков выиграл гонку.

Лидер сезона Нико Мюллер в концовке догнал двух лидеров, но явно не собирался рисковать, так как в общем зачете оба не представляли для него угрозы. В итоге первая тройка на финише уместилась в секунду.

Действующий чемпион Рене Раст поначалу держался третьим, но сначала пропустил Мюллера во время синхронного пит-стопа, а на втором комплекте шин явно утратил темп.

Майку Роккенфеллеру, который позже всех побывал в боксах, удалось отобрать у Раста четвертое место и легко уехать от соперника, который в итоге финишировал в десяти секундах от победителя.

Джонатан Абердин стал сильнейшим представителем BMW, закончив дистанцию шестым, а Роберт Кубица впервые со старта сезона заработал очки, отыграв несколько позиций на последних кругах и завершив борьбу десятым.

Джейми Грин не смог начать гонку из-за проблем с машиной и присоединился к ней с отставанием в 14 кругов, а Фабио Шерер развернул в дебюте Тимо Глока, но оба смогли продолжить борьбу. Позже судьи наказали швейцарца проездом через боксы.

Результаты субботней гонки DTM в Ассене