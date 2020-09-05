Фрейнс впервые в карьере выиграл гонку DTM
Голландец стал сильнейшим в субботнем заезде домашнего этапа в Ассене, не дав одержать первую победу другому пилоту Audi Лоику Дювалю
Два гонщика стартовали с первого ряда, показав в квалификации времена с разницей в 0,034 секунды. Но если Дюваль сразу умчался вперед по еще сырой после недавнего дождя трассе, то Робин Фрейнс пропустил на первых метрах Фердинанда Габсбурга.
Впрочем, темп последнего не позволял рассчитывать на что-то серьезное – в итоге австриец приехал только седьмым, – так что скоро Фрейнс вернулся на вторую позицию, но до пит-стопов уступал лидеру слишком много, чтобы думать об атаках.
На втором комплекте сликов картина изменилась: Дювалю уже не удавалось поддерживать отрыв от преследователей, Фрейнс догнал его и за 10 минут до финиша вышел вперед.
Француз, который за три года выступлений в DTM ни разу не становился сильнейшим, не собирался уступать без борьбы и до самого финиша оказывал прессинг на Фрейнса, а на последнем круге и вовсе провел весьма опасную атаку. Однако Робин удержался впереди и к радости голландских болельщиков выиграл гонку.
Лидер сезона Нико Мюллер в концовке догнал двух лидеров, но явно не собирался рисковать, так как в общем зачете оба не представляли для него угрозы. В итоге первая тройка на финише уместилась в секунду.
Действующий чемпион Рене Раст поначалу держался третьим, но сначала пропустил Мюллера во время синхронного пит-стопа, а на втором комплекте шин явно утратил темп.
Майку Роккенфеллеру, который позже всех побывал в боксах, удалось отобрать у Раста четвертое место и легко уехать от соперника, который в итоге финишировал в десяти секундах от победителя.
Джонатан Абердин стал сильнейшим представителем BMW, закончив дистанцию шестым, а Роберт Кубица впервые со старта сезона заработал очки, отыграв несколько позиций на последних кругах и завершив борьбу десятым.
Джейми Грин не смог начать гонку из-за проблем с машиной и присоединился к ней с отставанием в 14 кругов, а Фабио Шерер развернул в дебюте Тимо Глока, но оба смогли продолжить борьбу. Позже судьи наказали швейцарца проездом через боксы.
Результаты субботней гонки DTM в Ассене
|Позиция
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отрыв
|1
|Робин Фрейнс
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|53'45.729
|2
|Лоик Дюваль
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|53'46.234
|0.505
|3
|Нико Мюллер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|53'46.679
|0.950
|4
|Майк Роккенфеллер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|53'48.917
|3.188
|5
|Рене Раст
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|53'59.464
|13.735
|6
|Джонатан Абердин
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|54'12.497
|26.768
|7
|Фердинанд Габсбург
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|54'16.333
|30.604
|8
|Шелдон ван дер Линде
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|54'17.065
|31.336
|9
|Тимо Глок
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|54'22.617
|36.888
|10
|Роберт Кубица
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|54'29.305
|43.576
|11
|Лукас Ауэр
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|54'30.860
|45.131
|12
|Харрисон Ньюи
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|54'32.361
|46.632
|13
|Филипп Энг
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|54'42.574
|56.845
|14
|Марко Виттман
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|54'50.945
|1'05.216
|15
|Фабио Шерер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|55'08.822
|1'23.093
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Этап
|Ассен
|Автор
|Александр Кабановский