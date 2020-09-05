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DTM / Ассен / Отчет о гонке

Фрейнс впервые в карьере выиграл гонку DTM

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Фрейнс впервые в карьере выиграл гонку DTM
Автор:
, Ответственный редактор

Голландец стал сильнейшим в субботнем заезде домашнего этапа в Ассене, не дав одержать первую победу другому пилоту Audi Лоику Дювалю

Два гонщика стартовали с первого ряда, показав в квалификации времена с разницей в 0,034 секунды. Но если Дюваль сразу умчался вперед по еще сырой после недавнего дождя трассе, то Робин Фрейнс пропустил на первых метрах Фердинанда Габсбурга. 

 

Впрочем, темп последнего не позволял рассчитывать на что-то серьезное – в итоге австриец приехал только седьмым, – так что скоро Фрейнс вернулся на вторую позицию, но до пит-стопов уступал лидеру слишком много, чтобы думать об атаках.

На втором комплекте сликов картина изменилась: Дювалю уже не удавалось поддерживать отрыв от преследователей, Фрейнс догнал его и за 10 минут до финиша вышел вперед.

 

Француз, который за три года выступлений в DTM ни разу не становился сильнейшим, не собирался уступать без борьбы и до самого финиша оказывал прессинг на Фрейнса, а на последнем круге и вовсе провел весьма опасную атаку. Однако Робин удержался впереди и к радости голландских болельщиков выиграл гонку.

Лидер сезона Нико Мюллер в концовке догнал двух лидеров, но явно не собирался рисковать, так как в общем зачете оба не представляли для него угрозы. В итоге первая тройка на финише уместилась в секунду. 

Действующий чемпион Рене Раст поначалу держался третьим, но сначала пропустил Мюллера во время синхронного пит-стопа, а на втором комплекте шин явно утратил темп. 

 

Майку Роккенфеллеру, который позже всех побывал в боксах, удалось отобрать у Раста четвертое место и легко уехать от соперника, который в итоге финишировал в десяти секундах от победителя. 

Джонатан Абердин стал сильнейшим представителем BMW, закончив дистанцию шестым, а Роберт Кубица впервые со старта сезона заработал очки, отыграв несколько позиций на последних кругах и завершив борьбу десятым. 

Джейми Грин не смог начать гонку из-за проблем с машиной и присоединился к ней с отставанием в 14 кругов, а Фабио Шерер развернул в дебюте Тимо Глока, но оба смогли продолжить борьбу. Позже судьи наказали швейцарца проездом через боксы.

 

Результаты субботней гонки DTM в Ассене

Позиция Гонщик Машина Время Отрыв
1 Netherlands Робин Фрейнс Audi RS5 Turbo DTM 2020 53'45.729  
2 France Лоик Дюваль Audi RS5 Turbo DTM 2020 53'46.234 0.505
3 Switzerland Нико Мюллер Audi RS5 Turbo DTM 2020 53'46.679 0.950
4 Germany Майк Роккенфеллер Audi RS5 Turbo DTM 2020 53'48.917 3.188
5 Germany Рене Раст Audi RS5 Turbo DTM 2020 53'59.464 13.735
6 South Africa Джонатан Абердин BMW M4 Turbo DTM 2020 54'12.497 26.768
7 Austria Фердинанд Габсбург Audi RS5 Turbo DTM 2020 54'16.333 30.604
8 South Africa Шелдон ван дер Линде BMW M4 Turbo DTM 2020 54'17.065 31.336
9 Germany Тимо Глок BMW M4 Turbo DTM 2020 54'22.617 36.888
10 Poland Роберт Кубица BMW M4 Turbo DTM 2020 54'29.305 43.576
11 Austria Лукас Ауэр BMW M4 Turbo DTM 2020 54'30.860 45.131
12 United Kingdom Харрисон Ньюи Audi RS5 Turbo DTM 2020 54'32.361 46.632
13 Austria Филипп Энг BMW M4 Turbo DTM 2020 54'42.574 56.845
14 Germany Марко Виттман BMW M4 Turbo DTM 2020 54'50.945 1'05.216
15 Switzerland Фабио Шерер Audi RS5 Turbo DTM 2020 55'08.822 1'23.093
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Об этой статье

Серия DTM
Этап Ассен
Автор Александр Кабановский

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