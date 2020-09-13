Фрейнс обогнал Мюллера на трассе и приблизился к нему в общем зачете DTM
Борьба за титул в немецкой «кузовной» серии заметно обострилась после воскресного заезда на «Нюрбургринге», победу в которой одержал Робин Фрейнс
До середины гонки казалось, что ее сценарий окажется точно таким же, как днем ранее. Лидер сезона Нико Мюллер стартовал с поула и лидировал, а его партнеры по Audi занимали последующие позиции.
Однако после обязательных пит-стопов все перевернулось с ног на голову: швейцарец утратил темп и стал пропускать соперников. Сначала его опередил Робин Фрейнс, а затем и действующий чемпион Рене Раст.
Правда, сразу после этого немец ошибся и пропылил по гравию, едва не потеряв второе место. Но Мюллер не только не смог воспользоваться ситуацией, но и пропустил на оставшихся кругах Майка Роккенфеллера с Лоиком Дювалем.
Шелдон ван дер Линде стал сильнейшим представителем BMW на шестой позиции, подтвердив отставание мюнхенцев от соперников из Ингольштатда.
Джейми Грин после старта занимал шестое место, но его тактика с поздним пит-стопом не сработала, и британский ветеран остался седьмым. Джонатан Абердин смог было опередить Грина, но сделал это с нарушением правил, потому по указанию судей вернул позицию.
После неудачной гонки Нико Мюллер остался лидером DTM с 205 очками, но победивший второй раз в сезоне Фрейнс (176) и Раст (159) смогли подобраться к нему. Все остальные отстали уже безнадежно – у идущего в классификации четвертым Дюваля всего 85 баллов.
Результаты второй гонки DTM на «Нюрбургринге»
|Позиция
|#
|Гонщик
|Машина
|Время
|Отрыв
|1
|4
|Робин Фрейнс
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'16.157
|2
|33
|Рене Раст
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'20.438
|4.281
|3
|99
|Майк Роккенфеллер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'26.415
|10.258
|4
|28
|Лоик Дюваль
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'28.730
|12.573
|5
|51
|Нико Мюллер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'29.253
|13.096
|6
|31
|Шелдон ван дер Линде
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|58'29.644
|13.487
|7
|53
|Джейми Грин
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'32.898
|16.741
|8
|27
|Джонатан Абердин
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|58'33.854
|17.697
|9
|11
|Марко Виттман
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|58'35.777
|19.620
|10
|25
|Филипп Энг
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|58'45.066
|28.909
|11
|22
|Лукас Ауэр
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|58'46.059
|29.902
|12
|8
|Роберт Кубица
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|58'48.127
|31.970
|13
|10
|Харрисон Ньюи
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|58'51.056
|34.899
|14
|16
|Тимо Глок
|BMW M4 Turbo DTM 2020
|58'59.994
|43.837
|15
|62
|Фердинанд Габсбург
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|59'12.551
|56.394
|16
|13
|Фабио Шерер
|Audi RS5 Turbo DTM 2020
|50'49.879
|5 Laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|DTM
|Этап
|Нюрбургринг
|Автор
|Александр Кабановский