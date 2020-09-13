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DTM / Нюрбургринг / Отчет о гонке

Фрейнс обогнал Мюллера на трассе и приблизился к нему в общем зачете DTM

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Фрейнс обогнал Мюллера на трассе и приблизился к нему в общем зачете DTM
Автор:
, Ответственный редактор

Борьба за титул в немецкой «кузовной» серии заметно обострилась после воскресного заезда на «Нюрбургринге», победу в которой одержал Робин Фрейнс

До середины гонки казалось, что ее сценарий окажется точно таким же, как днем ранее. Лидер сезона Нико Мюллер стартовал с поула и лидировал, а его партнеры по Audi занимали последующие позиции. 

Однако после обязательных пит-стопов все перевернулось с ног на голову: швейцарец утратил темп и стал пропускать соперников. Сначала его опередил Робин Фрейнс, а затем и действующий чемпион Рене Раст. 

 

Правда, сразу после этого немец ошибся и пропылил по гравию, едва не потеряв второе место. Но Мюллер не только не смог воспользоваться ситуацией, но и пропустил на оставшихся кругах Майка Роккенфеллера с Лоиком Дювалем.

Шелдон ван дер Линде стал сильнейшим представителем BMW на шестой позиции, подтвердив отставание мюнхенцев от соперников из Ингольштатда. 

Джейми Грин после старта занимал шестое место, но его тактика с поздним пит-стопом не сработала, и британский ветеран остался седьмым. Джонатан Абердин смог было опередить Грина, но сделал это с нарушением правил, потому по указанию судей вернул позицию.

После неудачной гонки Нико Мюллер остался лидером DTM с 205 очками, но победивший второй раз в сезоне Фрейнс (176) и Раст (159) смогли подобраться к нему. Все остальные отстали уже безнадежно – у идущего в классификации четвертым Дюваля всего 85 баллов.

Результаты второй гонки DTM на «Нюрбургринге»

Позиция # Гонщик Машина Время Отрыв
1 4 Netherlands Робин Фрейнс Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'16.157  
2 33 Germany Рене Раст Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'20.438 4.281
3 99 Germany Майк Роккенфеллер Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'26.415 10.258
4 28 France Лоик Дюваль Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'28.730 12.573
5 51 Switzerland Нико Мюллер Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'29.253 13.096
6 31 South Africa Шелдон ван дер Линде BMW M4 Turbo DTM 2020 58'29.644 13.487
7 53 United Kingdom Джейми Грин Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'32.898 16.741
8 27 South Africa Джонатан Абердин BMW M4 Turbo DTM 2020 58'33.854 17.697
9 11 Germany Марко Виттман BMW M4 Turbo DTM 2020 58'35.777 19.620
10 25 Austria Филипп Энг BMW M4 Turbo DTM 2020 58'45.066 28.909
11 22 Austria Лукас Ауэр BMW M4 Turbo DTM 2020 58'46.059 29.902
12 8 Poland Роберт Кубица BMW M4 Turbo DTM 2020 58'48.127 31.970
13 10 United Kingdom Харрисон Ньюи Audi RS5 Turbo DTM 2020 58'51.056 34.899
14 16 Germany Тимо Глок BMW M4 Turbo DTM 2020 58'59.994 43.837
15 62 Austria Фердинанд Габсбург Audi RS5 Turbo DTM 2020 59'12.551 56.394
16 13 Switzerland Фабио Шерер Audi RS5 Turbo DTM 2020 50'49.879 5 Laps
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Об этой статье

Серия DTM
Этап Нюрбургринг
Автор Александр Кабановский

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