До середины гонки казалось, что ее сценарий окажется точно таким же, как днем ранее. Лидер сезона Нико Мюллер стартовал с поула и лидировал, а его партнеры по Audi занимали последующие позиции.

Однако после обязательных пит-стопов все перевернулось с ног на голову: швейцарец утратил темп и стал пропускать соперников. Сначала его опередил Робин Фрейнс, а затем и действующий чемпион Рене Раст.

Правда, сразу после этого немец ошибся и пропылил по гравию, едва не потеряв второе место. Но Мюллер не только не смог воспользоваться ситуацией, но и пропустил на оставшихся кругах Майка Роккенфеллера с Лоиком Дювалем.

Шелдон ван дер Линде стал сильнейшим представителем BMW на шестой позиции, подтвердив отставание мюнхенцев от соперников из Ингольштатда.

Джейми Грин после старта занимал шестое место, но его тактика с поздним пит-стопом не сработала, и британский ветеран остался седьмым. Джонатан Абердин смог было опередить Грина, но сделал это с нарушением правил, потому по указанию судей вернул позицию.

После неудачной гонки Нико Мюллер остался лидером DTM с 205 очками, но победивший второй раз в сезоне Фрейнс (176) и Раст (159) смогли подобраться к нему. Все остальные отстали уже безнадежно – у идущего в классификации четвертым Дюваля всего 85 баллов.

Результаты второй гонки DTM на «Нюрбургринге»