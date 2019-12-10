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DTM / Новость

FIA не смогла утвердить календарь DTM из-за этапа в Золдере

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FIA не смогла утвердить календарь DTM из-за этапа в Золдере
Автор:
, редактор (Германия)
10 дек. 2019 г., 11:16

Бельгийская гоночная федерация озабочена тем, что в один уик-энд в стране пройдут гонки двух крупных серий – потому в календаре DTM еще возможны изменения.

Эта история началась с того, что устроители Формулы Е составили список своих гонок на 2019/20 годы так, что сразу три из них совпали по датам с этапами WEC.  Так как сразу несколько гонщиков выступают в обеих сериях, эта ситуация вызвала озабоченность FIA.

В итоге представители марафонского чемпионата пошли навстречу, и хотя их календарь был опубликован раньше, согласились перенести этап в Спа со 2 мая на 26 апреля. Но это привело к новому совпадению – теперь с этапом DTM, который собирались в те же дни провести в Золдере.

По мнению Бельгийского королевского автоклуба (RACB), подобное наложение нежелательно, что послужило причиной письма в FIA. В итоге в списке множества серий, календари которых утвердил Всемирный совет на недавней встрече в Париже, не оказалось DTM.

Наши источники говорят, что организаторы из Золдера спокойно отнеслись к совпадению дат, тогда как инициаторами действий RACB стали представители Спа. 

В ITR (промоутерской компании, организующей DTM) Motorsport.com подтвердили, что сейчас изучают ситуацию. Есть основания говорить, что решение будет принято по итогам удаленного голосования.   

Возможны варианты с новой датой уик-энда в Золдере или сохранением нынешней. Ситуация осложняется тем, что контракт с бельгийскими организаторами однозначно говорит, что этот этап должен быть первым в новом сезоне.

Из-за этого простой перенос оказывается очень сложной задачей. Если попробовать провести гонки на неделю раньше, это приведет к пересечению с парижским этапом Формулы Е, что поставит в непростое положение Нико Мюллера и Робина Фрейнса – оба стартуют в двух чемпионатах. 

По контракту для Мюллера приоритетом является DTM, а для Фрейнса – Формула Е. 

Если выбирать еще более раннюю дату, это повышает риск плохой погоды в Бельгии, а также, по всей видимости, потребует переноса предсезонных тестов DTM в Монце, запланированных на 16-18 марта.  

Если же пробовать сдвигать уик-энд на май, это тоже не дает результата. Всем известно, что DTM никогда не проходит одновременно с Формулой 1, у которой на 3 и 10 мая запланированы Гран При Голландии и Испании. При этом 17 мая DTM уже проводит свой второй этап на «Лаузицринге». 

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Серия DTM
Автор Свен Хайдингер

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