«Это как "формула" с крышей». Кубица о тестах DTM

Еще проводя финальные Гран При сезона-2019, Роберт Кубица дал понять, что считает DTM весьма вероятным вариантом продолжения своей карьеры. Так как BMW пока не назвала свой состав на новый сезон, возможность сотрудничества с польским гонщиком в следующем сезоне выглядит вполне реальной, особенно учитывая их успешную совместную работу в Ф1 в 2006-09 годах.

«Я уже давно не ездил на машинах с крышей, – рассказал Роберт после первого дня тестов. – Хотя DTM можно назвать "формулой" с крышей. Как у любого автомобиля, здесь есть свои особенности, и ощущения не похожи на другие, но я сразу почувствовал себя комфортно и получал удовольствие».

Он добавил: «Первые же круги за рулем оставили приятные впечатления, а это всегда здорово. Ты всегда чего-то ожидаешь, пытаешься понять реакцию машины и свои ощущения.

Конечно, это здорово отличается от всего, на чем я ездил в последние годы, но день получился продуктивным, а для меня он стал возможностью понять, что важнее всего в этой новой для меня категории».

Ранее Кубица уже участвовал в тестах DTM, в 2013 году он пилотировал Mercedes с мотором V8 старого поколения.