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DTM / Новость

«Это как "формула" с крышей». Кубица о тестах DTM

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«Это как "формула" с крышей». Кубица о тестах DTM
Автор:
, Featured writer
12 дек. 2019 г., 16:18

Потеряв место в Williams, польский пилот приехал в Херес, где вместе с другими новичками DTM принял участие в тестах. Он пилотировал BMW M4.

Еще проводя финальные Гран При сезона-2019, Роберт Кубица дал понять, что считает DTM весьма вероятным вариантом продолжения своей карьеры. Так как BMW пока не назвала свой состав на новый сезон, возможность сотрудничества с польским гонщиком в следующем сезоне выглядит вполне реальной, особенно учитывая их успешную совместную работу в Ф1 в 2006-09 годах.

«Я уже давно не ездил на машинах с крышей, – рассказал Роберт после первого дня тестов. – Хотя DTM можно назвать "формулой" с крышей. Как у любого автомобиля, здесь есть свои особенности, и ощущения не похожи на другие, но я сразу почувствовал себя комфортно и получал удовольствие».

Он добавил: «Первые же круги за рулем оставили приятные впечатления, а это всегда здорово. Ты всегда чего-то ожидаешь, пытаешься понять реакцию машины и свои ощущения. 

Конечно, это здорово отличается от всего, на чем я ездил в последние годы, но день получился продуктивным, а для меня он стал возможностью понять, что важнее всего в этой новой для меня категории».

Ранее Кубица уже участвовал в тестах DTM, в 2013 году он пилотировал Mercedes с мотором V8 старого поколения.

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Об этой статье

Серия DTM
Пилоты Роберт Кубица
Автор Том Эррингтон

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